"Voi olla huonokin asia, jos vanhemmilla on enemmän tahtoa kuin lapsella" – Tenniksen superlupaus Emil Ruusuvuorta eivät vanhemmat puoliväkisin treeneihin kuskanneet

Tenniksen suomalaisella superlupauksella Emil Ruusuvuorella on lapsesta asti ollut loputon halu pelata. Isä Jari Laakkonen on saanut sivusta seurata, miten lahjakkuus ja sinnikkyys ovat vieneet pojan huipulle. Ruusuvuori on noussut tenniksen ATP-maailmanlistan sadan kärkeen.