Voitto on taas tavoitteena joka pelissä – Teemu Tammisen mielestä Cocksilla on yksi hänen uransa vahvimmista joukkueista

Teemu Tamminen, jos joku, tuntee riihimäkeläisen käsipallomenestyksen taustat erittäin hyvin. Kokenut Tamminen on ensi kaudellakin Cocksin kantavia voimia, kun uudistunut joukkue havittelee menestystä monella rintamalla.

– Uskaltaisin sanoa, että meillä on kasassa yksi vahvimmista joukkueista, mitä minun edustusjoukkueaikanani on ollut. Meillä on monta maajoukkuetason pelaajaa eri maista, kuten Puolasta, Italiasta, Serbiasta ja Kroatiasta. Odotan mielenkiinnolla, milloin pääsemme koronan takia pelaamaan. Silloinhan sen vasta näkee, miten joukkue toimii, Tamminen arvioi.

Cocksin kanssa uuden 1+3-vuotisen jatkosopimuksen aiemmin keväällä tehneen Tammisen mukaan riihimäkeläiset lähtevät tulevallakin kaudella menestymään joka kilpailussa.

– Meillä on samat lähtökohdat kuin aiemminkin eli Suomessa lähdemme voittamaan kaikkea. Voimme tietysti hävitä pari peliä sarjan aikana, mutta SM-liigan kulta ja Suomen cupin pokaali ovat tavoitteena, kuten on voittaa myös Euroopan Challenge cup. Joka peli on tarkoitus voittaa. Tavoitteet eivät ole pudonneet mihinkään, vaikka meillä onkin tosi paljon uusia pelaajia ja uusi valmentaja, käsipalloilija kertoo.

Tosissaan, mutta hauskasti

Cocksin työnteko on lähtentyt uuden päävalmentajan Boris Dvorsekin johdolla Tammisen mielestä hyvin käyntiin.

– Hän on tosi iloinen kaveri ja myös positiivinen. Se on meiltä pari vuotta puuttunut. Teemme tosissamme töitä, mutta samalla voi olla myös hauskaa. Heti ensimmäisissä treeneissä ja jopa palaverissa näki, että kaikki lähtee ilon kautta. Meillä oli pari vuotta tosi totista ja liian tiukka ilmapiiri. Se vaikutti mielestäni paljon joukkueen peliin, Tamminen sanoo.

Moninkertainen suomenmestari on yksi kolmesta suomalaisesta miesten joukkueesta, joka lähtee pelaamaan alkavalla kaudella myös Euroopan cup-kilpailua. Tamminen lähtee koronaviruksesta huolimatta mielellään Eurooppaan tälläkin kaudella.

– Vielä on kysymysmerkki, mitkä joukkueet siellä pelaavat, ja ketä meillä on vastassa. On hienoa päästä mukaan. Emme pelaa tällä kaudella Baltian liigaa, joten nyt saamme europelejä. Emme tiedä, onko meillä jokavuotista Tanskan leiriä ja lisäksi meidän piti lähteä Ukrainaan treenipeleihin. Niitäkään ei ole, koska siellä ole kuulemma koronaa edes ollut, vaikka se koko maapallolla on. Korona teki kaudesta mielenkiintoisen. Paljon on kysymerkkejä, Tamminen hymähtää.

Kesken päättyneen viime kauden jälkeen Tamminen on harjoitellut paljon.

– Löysin uudestaan kiinostuksen punttisaliin. Kun käsipallo loppui, painoin 92,5 kiloa ja nyt 98 kiloa. Rautaa on tullut väännettyä salilla ja juoksut ovat jääneet. Korvikkeita löytyy. Esimerkiksi frisbeegolf on heittolajina hyvää tasapainoa käsipallolle, Tamminen kertoo. HÄSA