Wanaja-sprintit suunnistetaan Hätilässä tiistaina – "Tässä käytetään katuverkkoa, puistoalueita ja taloyhtiöiden pihoja"

Hätilän eteläosassa, Ortelan koulun ja Idänpään välissä, suunnistetaan tiistai-iltana Hämeenlinnan Tarmon järjestämät sprinttikilpailut. Kyseessä on jo pariin kertaan siirretty kilpailu, joka on samalla myös Hämeen aluemestaruuskilpailu sprinttimatkoilla. Kilpailuun on ilmoittautunut reilut kolmesataa suunnistajaa, joten kello 18–20 välisenä aikana alueella voi nähdä vauhdikasta menoa. Kilpailukeskuksena toimii Ortelan koulu. Terveysturvallisuussyistä paikalle ei kuitenkaan toivota yleisöä. Järjestäjät ovat…