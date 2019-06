Yhteistyöllä pelipaikkoja pelaajapolulle

Hämeenlinnan Paukun, Janakkalan Janan ja Lammin Lujan tämän kauden alussa syntynyt pesäpalloyhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Kolmen seuran symbioosi pelaa miesten maakuntasarjaa Lammin Lujan nimellä, mutta pelimahdollisuuksia on myös Paukun ja Lujan nimellä pelaavissa aluesarjajoukkueissa.

– Kolmella miesten joukkueella pelataan tällä hetkellä. Meillä on Paukun puolella hyvin poikajunioreita ja joukkue jokaisessa ikäluokassa C-poikiin asti. Tarkoituksena on, että pojat pääsevät D- ja C-pojista ylöspäin pelaamaan myös miesten pelejä, kertoo Mikael Mantila Hämeenlinnan Paukusta.

Seurat ovat onnistuneet tavoitteessaan hyvin, sillä Paukun junioreita on jo esiintynyt sekä alue- että maakuntasarjajoukkueiden peleissä. Maakuntasarja tarjoaa hyviä pelejä C-pojista eteenpäin ja nuoremmat pääsevät haistelemaan miesten sarjojen tunnelmaa aluesarjassa. Nuoremmat F- ja G-juniorit puolestaan pääsevät tänä kesänä pelaamaan niin sanottua junnusuperia, jossa joukkueessa on seitsemän pelaajaa.

Kolmen kantahämäläisen seuran yhteistyön tarkoituksena on saada jollain aikavälillä joukkue myös miesten kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle eli suomensarjaan, jolloin alueella olisi joukkue kolmella eri tasolla.

– On vielä auki, olemmeko valmiita suomensarjaan ensi vuonna vai joskus myöhemmin. Yritämme rakentaa pohjia rauhassa, Mantila sanoo.

Kolmen seuran välillä on aikanaan käyty kovia paikallisvääntöjä eri sarjatasoilla, mutta se ei ole haitannut yhteiselon aloittamista.

– Olemme toimineet jo niin paljon muutenkin yhteistyössä, ettei sellaista henkeä ollut lainkaan. Oli yhteinen näkemys, että näin tiivis yhteistyö aloitetaan. Siitä on jo pitkä aika, kun näiden seurojen välillä on taisteltu paikallispelejä, Mantila muistuttaa.

Miesten ja naisten pesäpalloilun tila esimerkiksi Hämeenlinnan Paukussa on ollut aaltoliikettä. Naiset pelasivat parhaimmillaan kauden ajan superpesistä Hämeensaaren sinisellä laguunilla, mutta tällä hetkellä seuran riveissä ei pelata naisten pelejä lainkaan. Miesten joukkue on pelannut ykköspesistä ja Hyvinkään Tahkon superpesisjoukkueen kanssa tehdyn yhteistyön aikana Hämeensaaressa pelasi lopulta komean pääsarjaurankin tehneitä pelaajia. Seuran omista miehistä kovimmat urat tekivät suomenmestaruudenkin Tahkossa vuonna 2007 voittanut seitsenkertainen Itä–Länsi-pelaaja Valtteri Ketonen ja nelinkertainen SM-mitalisti ja 11 kertaa arvo-ottelussa pelannut Sami Joukainen .

– Välillä on naisten ja välillä miesten pesäpallo nosteessa. En sano, että miesten pesis on vielä hirmuisessa nousussa, mutta pilkahduksia siitä on näkyvissä. Juniorijoukkueita on useampi ja miesten toimintaa on saatu elvytettyä. Mahdollisuuksia on, jos vain haluamme saada miespesäpalloa ylöspäin, Mantila uskoo.

Paukun juniorimäärän lisääntyminen on tuonut esiin perinteisen seuratyön ongelman.

– Kapeikko on nyt vetäjäpuolella. Heitä tarvitaan lisää, kokenut pesäpallomies sanoo. HÄSA