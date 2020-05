Ykköspesisohjelma päivittyi jälleen – Jana jahtaamaan lohkon ylempää kastia neljän viikon päästä

Janakkalan Janan naisten pesäpallojoukkueen venähtänyt odotus kauden alkamisesta päättyy viimein 24. kesäkuuta. Tuolloin Turengin Kansanpuistossa keitetään ensimmäisen kerran tänä kesänä huttua Ykköspesiksen etelälohkossa, Janan ja viimekautisen lohkovoittajan Pöytyän Urheilijoiden kesken.

Pesäpalloliitto julkaisi otteluohjelmat tiistaina kerrottuaan sarjajärjestelmistä jo viime viikolla. Ensimmäisen kerran liitto siirsi kauden alkua jo maaliskuussa, tuolloin Janan osalta kesäkuun 7. päivälle.

Janan pelinjohtaja Riku Rantanen osasi odottaa aloituspäivämäärää liiton kerrottua toissa viikolla Ykköspesiksen alkavan juhannuksen jälkeen.

– Ainakin meidän kannaltamme tämä (toinen) siirto oli hyvä. Pääsemme treenaamaan ne kuviot kuntoon, mitä on jäänyt koronan takia treenaamatta keväällä. Toki olisi hirveä hinku kentälle jo nyt, Rantanen toteaa.

Naisten Ykköspesiksen joukkueilla on ohjelmassaan 14 runkosarjaottelua: kerran kotona ja vieraissa kaikkia seitsemää lohkovastustajaa vastaan. Ainoa mahdollisuus toisen lohkon joukkueen kohtaamiseen on Ykköspesiksen finaaleissa, joissa voittajalle on tarjolla nousu Superpesikseen.

Joukkueet urakoivat kahdeksan viikkoa kestävän runkosarjan aikana lähes kahden ottelun viikkotahtia. Janallekin tulee avausviikolla kaksi ottelua, kun joukkue vierailee sunnuntaina Espoossa.

Viikoilla 30 ja 32 eli suomeksi heinäkuun kolmannella viikolla ja elokuun alussa Jana pelaa peräti kolme ottelua, näiden välisellä viikolla taas ei ainuttakaan.

– Pelimäärä on kohtalaisen pieni, mutta tuohon aikaan niitä on ihan tarpeeksi, kun jossain välissä pitäisi ehtiä harjoitellakin. On muistettava myös B-tyttöjen pelit. Ykkösessä on paljon sen ikäisiä pelaajia, meidänkin joukkueestamme neljä pelaa Hyvinkäällä tyttöjen Superia, Rantanen huomioi.

Janan viime kausi oli murheellinen. Nuori ja materiaaliltaan ohut ryhmä voitti vain kaksi peliä runkosarjassa ja kaksi lisää putoamiskarsinnassa. Ykköspesiksen 16 seuran joukossa sijoitus oli 15:s. Pelinjohtajakin vaihtui kesällä Jani Salmesta Mika Järviseen.

Tällä kaudella Jana parantaa ainakin välttämällä putoamiskarsinnat. Ykköspesiksestä voi koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuen pudota vain oma-aloitteisesti, joten karsintoja ei pelata.

– Tuo putoamisratkaisu oli tässä tilanteessa ainoa oikea. Nyt meidän nuoret pelaajamme saavat kehittyä riskittömästi. Itsellänikään ei ole vielä paljoa kokemusta viuhkan varresta, niin tämä vei painetta, Rantanen sanoo.

Tavoitteena Janalla on nousta lohkon hänniltä puolenvälin yläpuolelle eli neljän parhaan joukkoon.

– Pelaajat ja pelinjohto ovat siitä yksimielisiä. Se pitäisi olla ihan realistista, jos pääsemme pelaamaan parhaalla kokoonpanollamme.

Superpesistä viime kaudella pelanneet Fanni Kanerva ja Iida Järvinen edustavat tällä kaudella vain kasvattiseuraansa, minkä lisäksi joukkuetta vahvistavat kaksoisedustuksella Hyvinkään Tahkon Emma Heikkilä ja Mynämäen Vesan Taru Ala-Tuuhonen. Kapteeniksi on nimetty Hyvinkäältä siirtynyt Krista Matikainen.

Janan piti vahvistua myös superpesiskonkari Saara Simolinilla, mutta tämä joutui päättämään uransa henkilökohtaisista syistä.

Yhteensä Janan ringissä on 13 pelaajaa, joista 11 omia sopimuspelaajia. Tätä täydennetään tarvittaessa omilla junioreilla ja muilla lainapelaajilla.

– Isompia loukkaantumisia ei passaa tulla, Rantanen myöntää.

Uusi vahvistus on myös pelinjohtaja, sillä Rantanen vietti viime kauden Hyvinkäällä miesten Superpesiksessä kakkospelinjohtajana. Rantanen luotsaa Tahkossa edelleen D-poikia. Kausi on hänelle ensimmäinen aikuisten joukkueen viuhkassa eli ykköspelinjohtajana

– Isoin tavoitteeni pelinjohtajana oli siirtyä viuhkan varteen aikuisten puolella. Nyt rooliin täytyy keskittyä vähän eri tavalla, mutta ainakaan asenteessa ei ole eroa, ovat valmennettavat miehiä tai naisia.

Hallikaudella Jana ahkeroi kuusi harjoituspeliä, joista se voitti vain ensimmäisen Suomensarjan Lahtea vastaan. Näistä otteluista on vierähtänyt toki aikaa, ja Janakin on vahvistunut.

– Tytöt ovat kehittyneet talven aikana paljon. On tehty myös ajatustyötä, että minkä takia tehdään tiettyjä asioita. Omatoimijakso sekoitti sitä, mutta tuli hyvä fysiikkapätkä. Tilannettamme helpottaisi vielä huomattavasti, jos saamme pari loukkaantumista kuntoon ennen kauden alkua, Rantanen pohtii.

– Taktista puolta on mietitty paljon, ja pääsimme talvella hyvin kiinni peli-ideaani. Kun kaikki ovat yhdessä harjoituksissa voimme katsoa esimerkiksi ulkopelipaikat kuntoon ja teroittaa lyöntiratkaisuja.

Viime kaudesta etelälohkossa on vaihtunut vain yksi joukkue. Jalasjärven Jalas siirrettiin pohjoislohkoon, ja sen paikalle etelään tulee Suomensarjasta noussut Haminan Palloilijat.

Harjoituspeleissä lohkovastus Roihu voitti Janan kahdesti, Espoo ja Hamina kertaalleen. Rantaselle kaikki vastustajat ovat silti tavalla tai toisella tuntemattomia.

– Nyt kun tuli otteluohjelma, niin pitää alkaa soitella pelinjohtajakavereita läpi, etsiä taustatietoa ja katsella videoita tarkemmin. Tässä naisten joukkueisiin tutustumisessa minulla on ehkä eniten tehtävää, Rantanen tunnustaa. HäSa