Yleisurheilukausi alkaa kesäkuussa "uudessa normaalissa" – Urheilukoulut ja pienkisat tulevat tarpeeseen

Yleisurheilutoiminta palaa lähes normaaliksi kesäkuun alussa koronaviruspandemian takia tehtyjen rajoitusten höllentyessä. Hämeenlinnan Tarmo ja Janakkalan Jana ovat aloittamassa tavalliset kesäharjoitusryhmät ja yleisurheilukoulut heti kuun vaihteessa.

Jana avasi kesäkauden ilmoittautumisen jo huhtikuun puolella ja Tarmo seurasi perässä tänä perjantaina. Jana ehti keskiviikkona aloittaa myös juoksukouluilmoittautumisensa.

Kesäkuussa voimassa on vielä 50 henkilön kokoontumisrajoitus, mutta sillä ei juuri ole käytännön vaikutusta yleisurheilukouluihin, joissa ryhmäkoko on normaalistikin kymmenen harrastajan luokkaa.

– Meillä ei ole niin isoja ryhmiä, että rajoitus sitä estäisi. Näyttää siltä, että urheilukouluja voidaan pitää taas kesän alusta, ja muutkin ryhmät ovat menossa normaaliin kesäaikatauluun, Janan yleisurheilujaoston puheenjohtaja Sami Jalonen iloitsee.

– Jos tauti ei kehitä nyt kesällä toista aaltoa, niin ainakin yritämme pitää kesän ryhmät normaalisti. SUL on luvannut kuun lopulla tarkempia ohjeita. Kaurialan kenttä on niin iso, että sinne mahtuu hyvin kaksi ryhmää yhtä aikaa, kun toinen on esimerkiksi katsomon takana, Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaoston puheenjohtaja Kirsi-Marja Koskela kertoo.

Hygieniaan kiinnitetään toki erityistä huomiota, mutta muuten muutokset jäävät aiempiin kesiin verrattuna vähäisiksi yleisurheiluarjessa.

– Täytyy miettiä, mitä teemme välineiden, kuten kiekkojen ja kuulien kanssa. Voimme vaikka hypätä ja juosta ensin, Koskela ehdottaa.

– Kuten pääministerikin sanoi, edessä on uusi normaali. Siitä meillä onkin ollut keskustelua, että lapsetkin ymmärtäisivät sen. Ei välineiden kanssa mitään ongelmia ole, mutta tarkkuutta vaaditaan, Jalonen toteaa.

Koskelan mukaan ilmoittautuminen Tarmon kesätoimintaan alkoi perjantaina niin rivakasti, ettei yleisurheiluperheissä näytetä ryhtyneen liian varovaisiksi tartuntataudin takia.

– Tuntuu, että yleisurheilussa on sama kuin koulussa: vanhemmat hengähtävät, kun saavat tekemistä lapsille, sanoo Koskela, joka on ammatiltaan opettaja.

Hämeenlinnan Tarmo rakentaa kesän kisoja alkuperäisen suunnitelmansa mukaan. Viikoittain pidetään urheilukoulun lomassa pieniä seurakisoja, ja kesä–heinäkuun iso tempaus, Tarmon kansalliset nuorisokisat pystytään Koskelan mukaan viemään läpi normaalisti alle 500 henkilön tapahtumana.

Tarmolaisia jännittää yhä eniten Hämeenlinnan kaupunkimaratonin kohtalo. Maraton on ohjelmassa juuri, kun yleisötapahtumia saa taas järjestää yli 500 ihmiselle elokuun 1. päivänä.

– Se on se meidän pullonkaula. Viime vuonna siihen ilmoittautui yhteensä 530 juoksijaa. Olemme itse rajoittaneet sen ennenkin noin 500 juoksijaan, kun osa jättää tulematta. Toimitsijoita ja saattajia on toki paljon, Koskela pohtii.

– Olemme varanneet palkinnot ja muun tarvittavan jo. Nyt pitää katsoa, mitä (uusien rajoitusten kanssa) tapahtuu, mutta olemme toiveikkaita.

Toinen iso tapahtuma, joka ei vielä ajankohdastaan huolimatta ole täysin varma, on syyskuun 5. päivälle suunniteltu seuracupin finaali. Kaurialassa pidettävät kisat on sidottu aikataulullisesti Tampereen Suomi–Ruotsi-maaotteluun, jonka lopullista järjestämispäätöstä myös Tarmo odottaa.

– Seuracupin finaalista lähdettäisiin kisojen jälkeen katsomaan Ruotsi-ottelua. Jos ottelua ei ole, ei ole meidänkään kisaa, Koskela linjaa.

SUL suositteli keskiviikon ohjeistuksessaan seuroja suunnittelemaan laji- ja urheilijamäärältään pieniä kisoja täyttämään kalenteriin syntynyttä aukkoa. Ainakin Janalla on jo ideoita tällaisten kisojen järjestämisestä, vaikka päivämääriä ei ennen hakuprosessia voikaan tietää.

– Urheilijat odottavat kisoja kesäkuun alkuun, koska he haluavat viritellä kisakuntoaan. Suunnittelemme nyt juuri tällaisia yhden tai kahden lajin kisoja. Niistä sovitaan (eteläisen) alueen kesken, mutta kyllä kesäkuulle on kisoja tulossa, Jalonen lupaa.

Janakkalassa kesän pääkilpailu on puolestaan heinäkuun 19.–21. päivä pidettävä 9–19-vuotiaiden Janakkala Games. Jalosen mukaan Janakkala Games järjestetään, sillä vaikka urheilijoita, toimitsijoita ja katsojia lienee yli 500, nämä jakaantuvat usealle päivälle.

– Kokonaisuutena se varmaan täyttyy, mutta yhtenä päivänä urheilijoita on parisen sataa. Mietimme nyt, miten tarkasti kisoja on syytä valvoa ja millaisin konstein. Tarvitaanko jotain erityistä, kun Liinalammella on muutenkin pienet katsomot. Kilpailu on meille niin tärkeä, että ehdottomasti se pidetään.

SM-moniottelut käydään 29.–30. elokuuta Hämeenlinnassa ja Janakkalassa niin, että Liinalammella urheilevat 14–15-vuotiaat ja Kaurialassa vanhemmat.

Janan oma seurakilpailusarja Puuhamaa-cup on käynnissä ympäri vuoden. Kesällä siinäkin palataan normaaliin viikkorytmiin yleisurheilukentällä, mutta poikkeusaikana Jana on käyttänyt luovuutta.

Talvikauden kuukausittaisista osakilpailuista koronakevään koitokset korvattiin omatoimisella urheilulla. Tämän viikon ”kilpailuna” Jana järjesti siivoustalkoot seurantalonsa Kuumolatalon ympäristössä ja Tervakoskella omavalintaisissa paikoissa. Myös perinteinen Wappu-run juostiin omatoimisesti. HäSa