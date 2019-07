Yllätyskutsu Kiinasta johti HPK-junnujen pelireissuun Pekingiin – “Ei tällaisia mahdollisuuksia kauhean usein eteen tule”

HPK:n toimistolla saatiin toukokuussa yllättävää postia, jossa seurasta pyydettiin Kiinaan junioriturnaukseen mukaan hallitsevan liigamestarin juniorijoukkuetta mukaan. Lisäksi viestissä kerrottiin, että järjestäjätaho maksaa matkustuksen, majoituksen ja ylläpidon.

– Siinä ruvettiin sitten miettimään, että hetkinen. Ei tällaisia mahdollisuuksia kauhean usein tule eteen, että päästäisiin Kiinaan pelaamaan ja että joku maksaa vielä viulut, HPK:n C2-ikäluokan joukkueenjohtaja Jussi Laine kertoo.

Asiat etenivät, viisumit hankittiin ja nyt HPK:n C2-joukkue on lentämässä 18. heinäkuuta Pekingiin 12 pelaajan voimin eksoottiselle kesäpelireissulle.

Joukkueen lisäksi matkaan lähtee mukaan myös joukkueen päävalmentaja Kim Wide sekä joukkueenjohtaja Laine. Myös Laineen oma poika pelaa joukkueessa.

– Kun kerroin pojalle, ensimmäinen reaktio oli epäuskoisuus. Nyt se on alkanut upota, että oikeasti lähdetään. Hän vaikuttaa olevan tohkeissaan, Laine hymähtää.

Mutta mistä ihmeestä kutsu Kiinaan oikein sai alkunsa – ja miksi Pekingin järjestäjäseura pekingiläinen Beijing Hunters halusi mukaan juuri suomalaisia joukkueita?

– Kiina on käynnistänyt jättihankkeita, joissa he haluavat ottaa vahvemmin talvilajeja haltuun ja että talvilajit saisivat 300 miljoonaa harrastajaa. Kiinan valtio on niissä taustalla rahoittamassa ja Beijing Hunters on (KHL-seura) Kunlunin ohella valtion tukema hanke Jääkiekko on yhtenä lajina isossa roolissa, ja suomalainen jääkiekko-osaaminen kiinnostaa, Sasu Hovi kertoo.

Hovi muistetaan pelaajauraltaan maalivahtina, joka pelasi Tapparassa ja Pelicansissa ja teki pitkän uran Tshekin ja Slovakian kentillä. Hän on toiminut esimerkiksi entisen Angry Birds-vaikuttaja Peter Vesterbackan , Jokereiden ja Business Finlandin lisäksi konsulttina Kiinan suuntaan ja koettanut etsiä yhteistyömalleja.

Jääkiekkoilijoiden yksilötaitoja kehittävän konseptin ja valmennuskeskuksen isä Hovi avasi kauppakeskus Veskaan Tampereella toukokuussa 2018 jääkiekkoon erikoistuneen harjoituskeskuksen, HDC Finlandin.

Kiinalaisia pelaajia on myös käynyt harjoittelemassa Hovin johtamassa harjoituskeskuksessa. HDC Finland järjestää Pekingin turnauksen yhteydessä kolmen päivän mittaisen kiekkoleirin.

– Viime lokakuussa olimme mukana turnauksessa U18-joukkueen kanssa ja se oli erittäin hieno kokemus. Joukkuepalaveri järjestettiin Kiinan muurilla, mikä oli aika ikimuistoista, Hovi kertoo.

HPK:n Hovi halusi mukaan siitä syystä, että hänestä oli loogista valita joukkue suomenmestariorganisaatiosta kokonaisuuden kannalta.

Todennäköisesti jo matkakuumetta potevien HPK-junioreiden ei Hovin mukaan tarvitse olla huolissaan järjestelyjen laadusta.

– Kiinalaiset haluavat, että siellä viihdytään ja että he jättävät itsestään hyvän vaikutelman. Myös oma poikani lähtee mukaan ja minusta se on tärkeää, että ymmärtää Kiinaa. Kiinalla on niin iso merkitys poliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti. Jos ei ymmärrä Kiinaa, ei ymmärrä maailman menoa, Hovi sanoo.

Kiinassa nouseminen jääkiekkomahtien joukkoon, on vielä alkutekijöissään vaikka tahtotilaa taustalla on.

– Tapasin kiinalaiset järjestäjät pari viikkoa sitten Helsingissä ja juttelimme jääkiekkotilanteesta siellä. Toistaiseksi lajilla on vasta 10 000 harrastajaa koko maassa, ei se vielä paljoa ole. Se on vielä todella hyvin toimeentulevien laji, joka nähdään väylänä jenkkiyliopistoihin. Heitä kiinnostaa kovasti valmennustietotaito, jota Suomessa esimerkiksi riittää, Jussi Laine sanoo.

Sasu Hovi sanoo, että Kiinan talousmuskelilla jääkiekko voi kehittyä nopeastikin.

– Kiinassa on valtava potentiaali. Toistaiseksi käynnissä on rakennusvaihe fasiliteettien ja väen houkuttelemiseksi lajin pariin, Hovi pohtii.

Kiinan jääkiekkokehityksessä on olemassa myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, Hovi muistuttaa.

– Koska nyt vietetään Suomen ja Kiinan talviurheilun yhteistyövuotta, tämä on ennennäkemätön mahdollisuus promota suomalaista osaamista sinne. Toistaiseksi Suomi ei ole hirveästi ollut mukana projektissa, mutta koetamme viestittää voimakkaasti, etttä Suomi tarjoaa mielellään osaamistaan, Hovi sanoo.

Hovi näkee liiketoiminnallisten mahdollisuuksien lisäksi myös yhteiskunnallisia mahdollisuuksia lajin harrastamisen kustannusten pienentämiseksi.