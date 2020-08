500 vuotta sitten vihityn Pyhän Laurin kirkon historia on täynnä arvoituksia – Selvillä ei ole edes, miksi nimi otettiin pyhältä Laurentiukselta

500-vuotista Pyhän Laurin kirkkoa on nostettu esille koko vuoden ajan, ja sunnuntaina järjestetään virallinen juhla.

Janakkalan Pyhän Laurin kirkon 500-vuotista historiaa juhlistetaan sunnuntaina. Ensin kirkossa pidetään juhlamessu, jossa saarnaa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Messun jälkeen kirkon historiasta ja keskiajasta kertoo historoitsija ja dosentti Jussi Hanska.

Kirkko on vihitty käyttöön ilmeisesti 19. syyskuuta vuonna 1520. Hanska kertoo, että päivä on merkitty messukirjaan, mutta vuosi on jäänyt mainitsematta. Rakennuttajana pidetään Åke Tottia.

Muutenkin Pyhän Laurin kirkon historiasta on olemassa hyvin vähän varmaa tietoa. Hanska kertookin esityksensä olevan luonteeltaan pitkälti spekulatiivinen.

Kirkon syntytarinaa voi vain spekuloida

Hanska arvelee ainakin kahden syyn johtaneen kirkon rakentamiseen. Ensinnäkin lähimpiin kirkkoihin oli vähintään kymmenen kilometrin matka, ennen kuin samalle paikalle rakennettiin Pyhän Laurin kirkkoa edeltänyt puukirkko.

– Silloin kuitenkin oletettiin, että ihmisen pitää käydä kirkossa. Siihen oli vähintään sosiaalinen pakko.

Lisäksi pappia tarvittiin muun muassa antamaan viimeinen voitelu tai kastamaan lapsia. Papin paikalle saaminen oli etäisyyden takia hankalaa.

Toinen syy oli 1300-luvun lopulta 1400-luvun lopulle tapahtunut vaurastuminen ja väkiluvun kasvu. Se lisäsi sekä painetta että resursseja kirkkojen rakentamiselle.

– Vuosina 1520–1570 Suomeen rakennettiin lähemmäs sata kivikirkkoa, vähän joka niemen notkoon ja saarelmaan.

Siitäkään ei ole varmaa tietoa, miksi kivikirkko on nimetty pyhän Laurentiuksen mukaan. Ainakin Laurentius oli hyvin suosittu pyhimys keskiajalla.

Tärkeä sekä paikallisille että turisteille

Janakkalan seurakunnan kirkkoherra Pekka Riikonen toteaa Pyhän Laurin kirkolla olevan seurakunnalle iso merkitys sen toiminnan keskuspaikkana. Kirkossa pidetään pääsääntöisesti messut ja kirkolliset toimitukset, mutta se on myös vanha, arvokas ja merkittävä paikka.

Myös Jussi Hanska pitää kivikirkkoja historiansa lisäksi merkittävinä turistikohteina.

– Ne ovat kauniita rakennuksia, joissa on usein paljon mielenkiintoista nähtävää, kuten ajan taidetta ja esineitä.

Seurakunnassa on koko vuoden ajan pidetty esillä kirkon historiaa. Vihkimispäivänä syyskuussa pidetään vielä vanhan musiikin minifestivaali.

– Tämä on tärkeä paikka meille janakkalaisille etenkin tällaisena aikana. Kaiken keskellä on joku asia, joka on pysynyt paikallaan 500 vuotta, Riikonen sanoo. HÄSA