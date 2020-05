60 koronatartuntaa todettu saattohoitopotilaita ja vanhuksia hoitavassa sairaalassa – 12 potilasta kuollut

Helsinkiläisessä Suursuon sairaalassa on todettu 60 koronatartuntaa, Helsingin kaupunki tiedottaa.

Sairaalassa hoidetaan saattohoitopotilaita ja kuntoutetaan vanhuksia, leikkauksissa olleita ja päihdepotilaita.

Tartunnoista 26 on todettu potilailla, joista 12 on kuollut. Valtaosa kuolleista on ollut saattohoidossa. Tartunnat on havaittu toukokuun aikana.

Ensimmäiset tartunnat havaittiin saattohoito-osastolla, jossa ei ole enää tartuntoja.

Potilaiden lisäksi ainakin 34 työntekijää on saanut tartunnan. Tartuntojen vuoksi karanteeniin asetetusta henkilökunnasta valtaosa on jo vapautunut karanteenistaan.

Suursuon sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen kertoo, että kaikki tartunnan saaneet työntekijät on asetettu eristykseen eikä sairaalaan päästetä vierailijoita.

– Vierailut ovat olleet kiellettynä maaliskuusta alkaen. Saattohoitopotilaiden kohdalla tästä on ymmärrettävästi poikettu ja läheisten lyhyet vierailut ovat sallittuja suojavarusteissa, Pikkarainen sanoo.

Tartuntoja on ollut neljällä osastolla.

Kaikki näillä osastoilla työskentelevät ja potilaina olevat testataan koronaviruksen varalta. Osastoille ei myöskään oteta uusia potilaita.

Pikkaraisen mukaan kaikki työntekijät käyttävät suojavarusteita hoitotilanteissa ja keskinäisissä kohtaamisissaan.

69 henkilökunnan tartuntaa

Aiemmin koronavirus on levinnyt myös Laakson sairaalaan, jossa toimii muun muassa sisätautien poliklinikka ja useita vuodeosastoja.

Sairaalan henkilökunnalla on ollut ainakin 69 tartuntaa maaliskuun puolivälin jälkeen.

Ylen mukaan ainakin viisi muusta syystä Laaksoon hoitoon tuotua potilasta on kuollut koronavirukseen, jonka he ovat saaneet Laakson sairaalassa.

Tartunnan saaneet työntekijät on asetettu eristykseen ja altistuksen virukselle saaneet karanteeniin. Kaikki Laakson sairaalassa työskentelevät noin 800 työntekijää testataan koronavirustartunnan varalta.