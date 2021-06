Aamun uutiskoosteessa mm. miten käy Tytti Yli-Viikarille, romahtaneen kerrostalon kuolinuhrien määrä kasvaa, Sveitsi eteni jännitysnäytelmästä EM-puolivälieriin

Biomassaa pitäisi ohjata entistä enemmän energiakäytöstä muihin kohteisiin

Puuta ja muita bioraaka-aineita tulisi jatkossa ohjata pääosin materiaalien valmistukseen energiantuotannon sijaan, käy ilmi tuoreesta kansainvälisestä selvityksestä.

Syynä on biomassan kysynnän voimakas kasvu. Selvityksen mukaan bioraaka-aineen käyttökohteita pitää harkita entistä tarkemmin, koska ilmastotoimien myötä biomassan kysyntä saattaa jopa yli kaksinkertaistua nykyiseen verrattuna EU:ssa, eikä tarjonta tule riittämään sen kattamiseen.

Selvityksen toteuttivat konsulttiyhtiö Material Economics, ajatushautomo Energy Transitions Commission ja Euroopan metsäinstituutti EFI.

Eduskunnan kansliatoimikunta päättää hyllytetyn Yli-Viikarin irtisanomisesityksestä tänään

Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu tänään päättämään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virastaan hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin mahdollisesta irtisanomisesta.

Mediatietojen mukaan kansliatoimikunta on päättänyt esittää Yli-Viikarin irtisanomista. Esitys tarvitsee vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän keskiviikkona. Lain mukaan eduskunta ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei syy ole erityisen painava.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Iltalehden mukaan kansliatoimikunta pitää erityisen painavana syynä sitä, ettei Yli-Viikarilla ole enää edellytyksiä hoitaa pääjohtajan tehtäviä menestyksekkäästi.

Uutissuomalainen: Ennakkoäänestyksen pysyvä pidennys saa kannatusta neljältä eduskuntaryhmän puheenjohtajalta

Neljä yhdeksästä eduskuntaryhmän puheenjohtajasta pidentäisi ennakkoäänestysaikaa pysyvästi äänestysvilkkauden nostamiseksi, kertoo Uutissuomalaisen kysely.

SDP:n, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja nyt-liikkeen ryhmäpuheenjohtajat kannattivat ennakkoäänestyksen pysyvää pidentämistä. Kokoomus, vasemmistoliitto ja RKP puolestaan selvittäisivät pysyvää pidentämistä. Ajatusta ennakkoäänestyksen pysyvästä pidentämisestä vastustavat keskusta ja vihreät.

Äänestysaktiivisuus nousi puheenaiheeksi kuntavaaleissa, kun vain 55,1 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla.

Aurinkoinen ja lämmin sää jatkuu

Suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Idässä pilvisyys on runsaampaa.

Itärajan läheisyydessä liikkuu sadealue, joka meteorologin mukaan pysyy todennäköisesti Venäjän puolella. Iltaa kohti Lapissa on paikoin sadekuuroja.

Lämpötila pysyy maan etelä- ja keskiosissa aina Etelä-Lappia myöten 25 asteen tienoilla. Lämpimintä on etelässä ja lounaassa.

Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötila liikkuu 15–20 asteen välillä. Tuuli on koko maassa varsin heikkoa.

Ruotsissa valtiopäivien puhemies aloittaa hallitusratkaisun tunnustelut

Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén aloittaa tänään keskustelut puolueiden kanssa hallitustunnustelujen merkeissä.

Norlén on viestittänyt aikovansa pitää nyt ripeämpää tahtia kuin vuoden 2018 vaalien jälkeen. Tuolloin hallitustunnustelut kestivät neljä kuukautta.

Puhemies voi tehdä neljä ehdotusta. Jos kaikki kaatuvat, on järjestettävä uudet vaalit.

Pääministeri Stefan Löfven jätti eilen eronpyyntönsä, mutta toivoo voivansa palata uuden hallituksen johdossa.

Floridan Miamissa romahtaneen kerrostalon kuolonuhrien määrä kasvaa – jo yhdentoista tiedetään kuolleen

Yhdysvaltojen Floridassa tapahtuneen kerrostaloromahduksen kuolonuhrien määrä on noussut yhteentoista. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CBS News.

Pormestari Daniella Levine Cava kertoi paikallista aikaa maanantaina lehdistötilaisuudessa, että raunioiden seasta oli löydetty jälleen yksi ruumis. Hänen mukaansa 150 ihmistä on vielä kateissa.

Levine Cavan mukaan kerrotut luvut muuttuvat vielä. Etsintä- ja pelastusryhmät tekevät edelleen etsintöjä raunioiden keskellä toiveenaan löytää talon henkiin jääneitä asukkaita.

Turma tapahtui Surfside-nimisellä paikkakunnalla lähellä Miami Beachiä varhain torstaiaamuna paikallista aikaa.

Yhdysvallat, Irlanti ja Britannia toivovat YK:n turvallisuusneuvoston kokoustavan Etiopian Tigrayn tilanteesta

Yhdysvallat, Irlanti ja Britannia ovat pyytäneet, että YK:n turvallisuusneuvosto pitäisi julkisen kokouksen Etiopiassa sijaitsevan sodan runteleman Tigrayn alueen tilanteesta. Asiasta kertovat diplomaattilähteet, joiden mukaan kokous voitaisiin pitää perjantaina.

Afrikassa sijaitsevan Etiopian hallinto julisti maanantaina yksipuolisen tulitauon Tigrayn alueelle. Samaan aikaan kapinallistaistelijoiden sanottiin marssineen alueen pääkaupunkiin Mekeleen.

Sota Tigrayssa alkoi viime marraskuussa, kun Etiopian pääministeri lähetti sinne joukkoja syrjäyttääkseen aluejohdon.

Kaikki turvallisuusneuvoston konfliktia käsittelevät kokoukset on järjestetty tähän saakka suljettujen ovien takana.

Meksiko dekriminalisoi marihuanan viihdekäytön – korkein oikeus päätti asiasta lakialoitteen juututtua kongressiin

Meksikon korkein oikeus on dekriminalisoinut marihuanan viihdekäytön aikuisten osalta. Tuomioistuin otti asiaan kantaa sen jälkeen, kun marihuanan käytön laillistamiseen tähtäävä lakialoite jäi jumiin maan kongressiin.

Tuomioistuimen puheenjohtaja Arturo Zaldivar kuvaili maanantaita ihmisten vapauksien kannalta historialliseksi päiväksi. Dekriminalisoinnin kannalla oli kaikkiaan kahdeksan yhdestätoista tuomarista.

Laillistamispyrkimyksillä yritetään osittain laittaa kuriin huumeisiin liittyvää väkivaltaa, jonka seurauksena kuolee Meksikossa joka vuosi tuhansia ihmisiä. (Lähde: AFP)

Sveitsi eteni jännitysnäytelmästä EM-puolivälieriin – Ranskalle jättipettymys rangaistuspotkukilpailussa

Sveitsi on voittanut rangaistuspotkukilpailuun edenneessä EM-jalkapallon neljännesvälieräottelussa Ranskan. Bukarestissa pelattu ottelu oli varsinaisen peliajan ja jatkoajan jälkeen 3–3-tilanteessa. Rangaistuspotkukilpailussa Sveitsin kaikki laukojat onnistuivat. Ranskan ainoa epäonnistuja oli tähtipelaaja Kylian Mbappe, jonka laukauksen Yann Sommer torjui.

Sveitsi kohtaa perjantaina Pietarissa pelattavassa puolivälierässä Espanjan.

EM-jalkapallon neljännesvälierät päättyvät tänään otteluilla Englanti-Saksa ja Ruotsi-Ukraina

Jalkapallon miesten EM-turnauksen neljännesvälierät saadaan tänään päätökseen, kun Englanti kohtaa Saksan ja Ruotsi Ukrainan. Englanti ja Saksa kohtaavat toisensa Suomen aikaa kello 19 alkavassa ottelussa Lontoossa. Ruotsin ja Ukrainan välinen kamppailu alkaa Glasgow’ssa kello 22.

Englanti eteni pudotuspeleihin D-alkulohkon ykkösenä, Saksa F-lohkon kakkosena, Ruotsi E-lohkon ykkösenä ja Ukraina C-lohkon kolmosena. Tiistain otteluiden voittajat kohtaavat toisensa puolivälierissä lauantaina. EM-turnauksen puolivälierät alkavat perjantaina.