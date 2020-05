Afganistanissa hyökättiin synnytysosastolle ja hautajaissaattoon – Maan hallinnon ja Taleban-liikkeen vaikea rauhanprosessi kärsi jälleen uuden takaiskun

Afganistanissa ainakin noin 40 ihmistä kuoli tiistaina kahdessa erillisessä hyökkäyksessä.

Kabulilaisen sairaalan synnytysosastolla kuoli ampumisessa 14 ihmistä asemiesten tunkeuduttua rakennukseen. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kuolleiden joukossa oli kaksi vauvaa. Noin 15 ihmistä loukkaantui. BBC:n tietojen mukaan sairaalassa oli hyökkäyksen aikaan noin 140 ihmistä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön avustama sairaala sijaitsee mediatietojen mukaan hazara-vähemmistön asuinalueelle. Shiia-uskoiset hazarat ovat usein olleet kovan linjan sunniterroristien iskujen kohteena.

BBC:n mukaan sairaalaan hyökänneet olisivat päässeet sisään poliiseiksi pukeutuneina. Turvallisuusjoukot surmasivat kaikki hyökkääjät tuntien taistelun jälkeen.

Maan itäosassa puolestaan ainakin 24 ihmistä kuoli ja noin 70 haavoittui itsemurhapommittajan iskettyä hautajaissaattoon. Silminnäkijöiden mukaan poliisikomentajan hautajaisiin osallistui jopa tuhansia ihmisiä.

Myöhemmin terroristijärjestö Isis sanoi tehneensä hautajaisiskun, mutta ei ottanut nimiinsä sairaalaiskua.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kehotti iskujen jälkeen maan hallintoa ja ääriliike Talebania yhteistyöhön terrorismia vastaan. Hallinto ja Taleban-liike ovat yrittäneet käydä rauhanneuvotteluja, mutta ne ovat sujuneet kehnosti.

Taleban kiisti osallisuutensa

Pompeo painotti lausunnossaan sitä, että useita iskuja viime aikoina tehnyt Taleban kielsi syyllistyneensä tiistain iskuihin.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani puolestaan syytti sekä Isisiä että Talebania.

– Tänään todistimme Talebanin ja Isisin tekemiä terroristisia hyökkäyksiä sairaalaan Kabulissa ja hautajaisiin Nangarharissa, samoin kuin muita hyökkäyksiä maassamme, Ghani sanoi televisioidussa puheessaan.

Hallituksen ja Talebanien välistä rauhaa on yritetty hieroa helmikuusta lähtien. Tuolloin Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä joukkonsa pois Afganistanista osana ääriliike Talebanin kanssa solmittua sopimusta.

Afganistanin hallitus puolestaan lupasi neuvottelujen edistämiseksi lopettaa iskunsa Talebania vastaan ja sanoin joukkojensa toimivan ainoastaan ”puolustustarkoituksessa”. Taleban taas on hillinnyt väkivaltaansa suurimmissa kaupungeissa, mutta ei ole lopettanut iskujaan kokonaan.

Tiistain iskujen myötä Ghani ilmoitti hallituksen joukkojen muuttuneesta linjasta.

– Joukot palaavat hyökkäysasemiin ja jatkavat operaatioitaan vihollista vastaan, Ghani sanoi.

”Rauhanprosessi kuin koomapotilas”

Umpikujassa olevien rauhanneuvottelujen lisäksi Afganistanilla on ollut vaikeuksia muodostaa toimivaa hallintoa.

Köyhän maan heikko terveydenhuolto on ilman iskujakin kovilla koronaviruspandemian vuoksi. Noin 38 miljoonan asukkaan Afganistanissa on toistaiseksi todettu noin 5 000 koronavirustartuntaa ja noin 130 ihmistä on kuollut. Todelliset luvut ovat todennäköisesti virallisia lukuja suurempia.

Hauraille rauhanneuvotteluille tiistain väkivallanteot ovat joka tapauksessa uusi takaisku. Huhtikuun alussa Taleban lopetti neuvottelut vankienvaihdosta maan hallituksen kanssa. Talebanin edustaja kutsui neuvotteluja hedelmättömiksi ja syytti presidentti Ghanin hallintoa vaihdon tarkoituksellisesta lykkäämisestä.

Ajatushautomo American Enterprise Instituten tutkija Michael Rubin vertasi rauhanprosessia koomapotilaaseen.

– Kukaan ei halua lopettaa hoitoa, vaan kaikki parveilevat nähdäkseen elonmerkin, Rubin kuvaili.

Pitkä konflikti

Helmikuisen sopimuksen mukaan Yhdysvaltojen on määrä vetää Afganistanista joukkonsa, jotka ovat olleet maassa vuodesta 2001 asti.

Tuolloin Yhdysvallat liittolaisineen hyökkäsi Afganistanin syyskuun tuhoisien terrori-iskujen jälkeen. Yhdysvaltojen mukaan Taleban piilotteli iskujen suunnittelusta vastuussa ollutta Osama bin Ladenia.

Maan tuolloinen Taleban-hallinto murtui nopeasti, mutta liike säilytti voimansa. Yhdysvallat on tukenut Talebanin jälkeistä hallintoa.

Yhdysvaltain tavoitteena on kotiuttaa noin joukkonsa Afganistanista viimeistään ensi vuonna. Maassa on vielä noin 8 600 joukkoihin kuuluvaa ihmistä.

Vajaan kahden vuosikymmenen aikana konfliktissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä, kertoo BBC. Moninkertainen määrä ihmisiä on haavoittunut ja joutunut lähtemään kodeistaan.