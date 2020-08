Afrikkalaista sikaruttoa rajan takana, MTK patistaa metsästämään villisikoja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) kehottaa villisikojen metsästykseen, sillä villisika on keskeinen sioille hengenvaarallisen afrikkalaisen sikaruton levittäjä. Villisikojen metsästys on sallittua ympäri vuoden, paitsi jos emakolla on porsaita. MTK:n mukaan...

