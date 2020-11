Ainakin 22 kuoli yliopistoiskussa Kabulissa, Isis sanoo olevansa iskun takana

Ainakin 22 kuoli ja toiset 22 loukkaantui aseellisessa iskussa Kabulin yliopistoon Afganistanissa maanantaina, uutistoimisto Reuters kertoo. Kolme hyökkääjää ehti ampua ihmisiä luokkahuoneissa ja näiden paetessa, ennen kuin Afganistanin turvallisuusjoukot ampuivat hyökkääjät.

Hyökkäys tehtiin yliopistolla järjestettyyn kirjamessuun, jossa oli vierailulla Iranin Afganistanin suurlähettiläs, sanomalehti The Guardian kertoo. On epäselvää, oliko lähettiläs iskun kohteena.

Lehden mukaan hyökkäys alkoi aamupäivällä räjähdyksellä yliopiston porteilla. Viisi tuntia kestäneen hyökkäyksen aikana aseistautuneet miehet ottivat pankkivankeja, The Guardian kertoo.

Ääriliike Taliban kielsi osallistuneensa iskuun. Myöhemmin ääri-islamistinen Isis ilmoitti Telegram-palvelussa olevansa iskun takana.

Kyseessä on jo toinen kaupungissa tapahtunut isku koululaitokseen reilun viikon aikana. Itsemurhapommittaja tappoi kabulilaisessa koulutuskeskuksessa 24. lokakuuta 24 ihmistä. Iskun tekijäksi ilmoittautui tuolloinkin Isis, tarjoamatta tästä todisteita.

Isisin afganistanilaissiipi vaikuttaa voimakkaimmin Nangarharin ja Kunarin alueilla, mutta se kykenee toteuttamaan merkittäviä iskuja myös Kabuliin, mukaan lukien toukokuun hyökkäys äitiyssairaalaan, The Guardian kirjoittaa. Taliban, joka on Isisin vihollinen, on The Guardianin mukaan saanut Yhdysvalloilta rajoitettua tukea Isisin kukistamiseen Nangarharissa.

Väkivaltaisuudet ovat jatkuneet Afganistanissa samalla, kun maan hallitus ja Taliban ovat neuvotelleet rauhansopimuksesta tapaamisissa Qatarissa ja Yhdysvalloilla on käynnissä prosessi joukkojensa vetämiseksi alueelta.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani kutsui hyökkäystä halveksuttavaksi terroriteoksi ja julisti tiistain kansalliseksi surupäiväksi uhrien muistolle.