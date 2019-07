Ainakin 24 ihmistä kuoli heimojen välisissä yhteenotoissa Papua-Uudessa-Guineassa – “pahimpia iskuja maan historiassa”

Heimojen väliset väkivaltaisuudet ovat vaatineet ainakin 24 ihmisen hengen Helan maakunnassa Papua-Uudessa-Guineassa. Yhteenotto alkoi viikonloppuna ja kesti kolmen päivän ajan. Paikallisten viranomaisten mukaan kuolleiden lukumäärä saattaa vielä nousta.

Viikonlopun yhteenotto on yksi pahimmista heimojen välillä syttyneistä väkivaltaisuuksista maassa vuosiin. Viimeisin välikohtaus tapahtui varhain maanantaiaamuna, jolloin Karidan kylään tehtiin yllätyshyökkäys. Tapot tapahtuivat tiettävästi siten, että kyläläiset avasivat ovansa hyökkääjille, jotka sen jälkeen ovensa avanneiden näiden kimppuun.

Noin 800 ihmisen Karidan kylään kohdistuneessa hyökkäyksessä kuoli tämänhetkisten tietojen mukaan kuusi naista ja kahdeksan, mahdollisesti alle 15-vuotiasta lasta sekä kaksi naista, jotka olivat raskaana.

Hyökkäys oli ilmeisen raaka, sillä Papua-Uuden-Guinean terveysministeriön työntekijän Philip Pimuan mukaan kylästä löydettyjä silputtuja kehonosia oli vaikea tunnistaa.

Pimua kertoi brittilehti The Guardianille, että selvinneet kyläläiset ovat paenneet kodeistaan siinä pelossa, että hyökkääjät piileksivät yhä puskissa ja aikovat iskeä uudelleen.

Paikallinen poliisi kertoi Post Courier -lehdelle, että maanantainen hyökkäys oli jatkoa lauantaina tapahtuneelle välikohtaukselle, jossa menehtyi kuusi ihmistä.

Heimoilla konfliktien värittämä historia

Heimojen välisillä kahnauksilla on pitkä historia Papua-Uuden-Guinean ylängöillä, jossa myös Helan maakunta sijaitsee. Ylämaiden klaanit ovat taistelleet vuosikymmenten ajan.

Alue on kärsinyt heimojen välisistä levottomuuksista viime vuosina, ja alueella on raportoitu tapahtuneen niin tappoja, kostoiskuja kuin seksuaalista väkivaltaa. Heimokonflikteja on pahentanut se, että ampuma-aseita on helpommin saatavilla. Ampuma-aseiden käyttö on muuttanut konflikteja verisemmiksi ja yllyttäneet väkivallan kierrettä.

Vaikka väkivalta on yleistä, tuore tapaus on mittaluokassaan poikkeuksellinen ja se on järkyttänyt maassa.

On epäselvää, mikä aiheutti yhteenoton. Mediatietojen mukaan on mahdollista, että taustalla vaikuttivat heimojen välillä vallitsevat vanhat kaunat.

“Yksi elämäni surullisimmista päivistä”

Papua-Uuden-Guinean pääministeriksi toukokuussa valittu James Marape on ilmaissut järkytyksensä tapahtuneesta. Alue, jossa hyökkäykset tapahtuivat, kuuluu Marapen vaalipiiriin.

– Tänään on yksi elämäni surullisimmista päivistä, Marape lausui AFP:n mukaan.

Marape sanoi ABC:lle tehneensä useita vaatimuksia poliisien lisäämiseksi alueelle. Hänen mukaansa 400 000 ihmisen maakunnassa toimii alle 60 poliisia.

Alueen hallintojohtaja William Bando kertoi AFP:lle hälyttäneensä ainakin sata poliisia alueelle paikallispoliisin tueksi.

Terveysministeriön Philip Pimuan mukaan kyseessä ei ollut pahin isku vain kylän historiassa:

– Tämä on pahin, todellakin pahin, myös tämän maan historiassa, Pimua kertoi Guardianille.