Ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut räjähdyksessä Göteborgin keskustassa

Ruotsin Göteborgissa on tapahtunut räjähdys, jossa on loukkaantunut ainakin kaksi ihmistä. Heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Asiasta kertoo SVT. Göteborgin keskustan alueella, jossa räjähdys tapahtui, on paikalla poliisin ja pelastustoimen yksiköitä. Hälytys tapahtumapaikalle Första Länggatanille saatiin noin kello 11 aikaan. Räjähdys tapahtui viranomaisten mukaan kerroksessa, jossa sijaitsee lääkäriasema.

Räjähdys oli jo toinen Göteborgissa lyhyen ajan sisään. Syyskuussa Rannebergin asuinalueella tapahtui räjähdys. Alueella on kerrostaloja, joiden asukkaat olivat tunteneet räjähdyksen paineaaltona ja kuulleet kovan iskun. Ruotsin poliisin turvallisuusjohtaja totesi tuolloin SVT:n haastattelussa, että räjähdys oli rikkonut ikkunoita ja aiheuttanut vesivuodon.