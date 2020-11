"Ajattelin, että marraskuussa pääsisi uudelleen lentämään, mutta tämä jatkuu" – Finnairin lentokapteeni Akseli Meskanen ei ole noussut ilmaan seitsemään kuukauteen

Lapset ovat tyytyväisiä, kun isi on kotona, mutta kaipuu takaisin taivaalle on kova. Toni Lepistö puolestaan on valittu juuri Suomen ilmailuopistoon, mutta kurssin alkamista voi joutua odottamaan pitkään.