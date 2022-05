Ajatushautomo: Venäjä saattaa paisutella Azovstalista evakuoitujen ukrainalaissotilaiden lukumäärää

Venäjä saattaa paisutella Azovstalin terästehtaalta Mariupolissa evakuoitujen ukrainalaissotilaiden lukumäärää, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War. Ajatushautomon mukaan Venäjä on saattanut tehdä niin maksimoidakseen vankienvaihdossa palautettavien venäläisten sotavankien lukumäärän. Toinen syy voi sen mukaan olla, ettei Venäjä haluaisi myöntää taistelleensa viikkokausia pattitilanteessa vain satojen ukrainalaissotilaiden kanssa. Venäjä ilmoitti perjantaina Mariupolin Azovstalin terästehtaan olevan täysin...

