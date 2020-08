Akava on huolissaan lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi – "Suomen hallituksen pitäisi keskittyä nyt siihen, että ihmisillä on töitä vuonna 2021"

Korkeakoulutettujen lomautusten määrä on lähes puolittunut toukokuisista huippulukemista, mutta on silti edelleen historiallisen korkea. Heinäkuussa lomautettuna oli 17 600 korkeakoulutettua, mikä on 8 000 enemmän kuin maaliskuussa.

Eniten lomautettuja on edelleen toisen asteen tutkinnon suorittaneissa, yhteensä 42 000. Heidänkin kohdallaan lomautettujen määrä on puolittunut kevään synkimmistä lukemista.

– Tilanne on parantunut mutta nyt näyttää siltä, että monia lomautettuja uhkaavat irtisanomiset syksyllä, sanoi puheenjohtaja Sture Fjäder Akavan tiedotustilaisuudessa torstaina.

Fjäder osoitti sanansa suoraan Suomen hallitukselle.

– Nyt pitäisi keskittyä koronakriisin hoitamiseen eli siihen, että Suomeen syntyy uutta rahaa ja ihmisillä on töitä vuonna 2021. Muut asiat, kuten toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden ja hoitajamitoituksen, voisi jättää vähemmälle.

Pahimmin koronakriisi on iskenyt korkeakoulutetuista ekonomeihin, joita heinäkuussa oli täysipäiväisesti lomautettuina edelleen noin 2 600. Heidän kohdallaan tilanne näyttää heikolta, sillä syksyä kohti mentäessä lomautukset näyttävät muuttuvan työttömyydeksi.

Ekonomien jälkeen eniten työttömiä korkeakoulutetuissa sitten vuoden 2005 on hammaslääkäreissä ja taidealoilla. Lähellä työttömyysennätystään ovat myös kasvatustieteilijät, oikeustieteilijät, lääkärit, teologit ja tradenomit.

Akava korostaakin, että Suomen hallituksen on panostettava syyskuun budjettiriihessä työllisyystoimiin. Akavan mukaan päätösperäisillä toimilla olisi saatava 30 000 uutta työpaikkaa ja mahdollistettava 75 prosentin työllisyysaste mahdollisimman pian.

– Jos putoamme 70 prosentin työllisyysasteeseen, edessä ovat hallitsemattomat julkisten menojen leikkaukset tai veronkorotukset. Pysyvät menonlisäykset, jotka eivät luo uutta työtä, on jätettävä tässä tilanteessa tekemättä, Fjäder sanoo.

– Koronakriisi vaatii vielä ensi vuonnakin elvyttäviä toimenpiteitä, mutta työllisyystavoitteesta pitää ottaa lujempi ote jo nyt.

Akavan mukaan tällä hetkellä työllisyysaste on korkeakoulutetuilla noin 86 ja keskiasteen tutkinnon suorittaneilla 72.

Fjäder korostaa toivon merkitystä työllisyyspanostuksissa. Esimeriksi nuorilla ura- ja tulonäkymät ovat koronakriisin myötä heikot ja heidän työttömyytensä on lisääntynyt.

Akava näkee tärkeänä vahvistaa suomalaisten osaamista, myös työttömyyden aikana. Siksi verottajan tulisi Akavan mukaan hellittää työnantajan järjestämän koulutuksen verottamista.

Osaaminen on Suomen avain parempaan tulevaisuuteen, Akava muistuttaa.