Aki Lindén astui Krista Kiurun tilalle perhe- ja peruspalveluministeriksi

Kansanedustaja Aki Lindén (sd.) on nimitetty hallituksen perhe- ja peruspalveluministeriksi. Tehtävää tähän asti hoitanut Krista Kiuru (sd.) siirtyy perhevapaalle, jolta hänen on määrä palata syyskuussa. Ministerivaihdos tapahtui tänään presidentin esittelyssä valtioneuvoston linnassa. Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Lääkäritaustainen Lindén tunnetaan puolueensa sote-osaajana. Kiuru kertoi ennen joulua olevansa raskaana. Hänen laskettu aikansa on maaliskuun...

