Al-Holin leirin lapset kelpaavat nyt kaikille – pelko oppositioon valuvasta kannatuksesta on hidastanut poliittista päätöstä, jolla on jo kiire

Hallitus joutui kevyen soutelun sijaan heti keskelle myrskyä. Poliittinen päätös al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamisesta on saatava aikaan nopeasti.

Jos uusi hallitus uskoi pääsevänsä aloittamaan puhtaalta pöydältä ja mukavassa suvannossa, niin pieleen meni.

Syyrian al-Holin leirin suomalaiset ovat parissa päivässä sekoittaneet pakan kertaheitolla.

Tiistaina nähtiin yhtä köyttä vetävä viisikko uuden alun edessä. Nyt leiriläisten palautukset riipivät jo rivejä.

Keskustan tapaamisessa korostui Haaviston toive

Keskusta ei ole asemoinut itseään uudelleen. Puolueen näkemys on, että lapsia pitää auttaa, mutta aikuisia ei.

Torstaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vieraili kaikissa hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä. Eniten odotettiin, millainen visiitti on keskustan ryhmässä.

Tapaaminen oli kuuleman mukaan hyvä ja edustajat esittivät kilvan kysymyksiä.

Mutta mitä jäi käteen?

Kokouksen jälkeen tavoitetut edustajat totesivat, etteivät he oikeastaan kuulleet mitään sellaista, mitä ei uutisissa olisi jo kerrottu.

Tapaamisessa oli arvioiden mukaan korostunut Haaviston toive siitä, että lapset pitäisi saada palautettua leiriltä kurjista olosuhteista.

Lasten ja äitien erottaminen vaikea rasti

Myös keskustanosti torstaina lapset keskiöön ehkä voimakkaammin kuin ennen. Puolueessa luotetaan siihen, että keinot lasten auttamiseksi ovat löydettävissä.

– Odotamme ja luotamme siihen, että valtioneuvostossa ja yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa voimme auttaa suomalaisia lapsia. Etsimme keinoja, ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk.) muotoili.

Keskustan puheenjohtaja Kat­ri Kul­mu­ni sa­noi jo aiemmin, että olisi tärkeää etsiä oikeudellinen perusta sille, että leirin äidit ja lapset voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan.

Aikamoisia sateen tekijöitä tarvitaan, sillä lasten ja äitien erottaminen ei ole helppo rasti kansainvälisten sopimusten takia.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ehti jo kommentoida, että keskustan kantaa on vaikea toteuttaa.

Keskusta ei jäänyt sanattomaksi. Sieltä viestitettiin, että eiköhän valtioneuvostolla ole rivi juristeja käytössä, kun ryhdytään työhön.

Yhteinen linja tarvitaan nopeasti

Oppositio jätti al-Holin leirin tapauksesta välikysymyksen keskiviikkona. Oppositiopuolueet seisoivat yhtenä rintamana. Heidänkin riveistään kävi monessa puheenvuorossa ilmi, että lapsia pitäisi auttaa.

Välikysymyskeskustelu alkaa ensi viikon tiistaina ja se on ratkaiseva takaraja myös hallituksen yhtenäiselle linjalle.

Jos ei torstaina nähty yhtenäistä linjaa hallituksen sisällä, niin lähipäivien aikana sellainen on sorvattava. On selvää, ettei hallitus voi vastata kuin yhdellä äänellä.

Pontta poliittisen päätöksen tekemiselle antoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka ilmaisi toiveensa valtioneuvoston kannanotosta. Ainakin keskustassa tämä toive otettiin vakavasti.

Jupakka peruja Rinteeltä

Al-Holin ongelma ei ole syntynyt hetkessä. Suomalaisten palautuskysymys on peruja Antti Rinteen (sd.) hallitukselta. Ohjat ovat olleet ulkoministeri Pekka

Haaviston (vihr.) hyppysissä.

Lännen Media tavoitti entisen pääministerin, nykyisen varapuhemies Rinteen eduskunnan käytävillä ja kysyi al-Holista. Hän ei kommentoinut asiaa millään lailla.

Oppositio on enemmän kuin hämillään koko sotkusta. Sitä kismittää, ettei eduskuntaa ole pidetty asiassa ajan tasalla. Vanha nyrkkisääntö siitä, että eduskunta on isäntä ja hallitus renki, on monen mielestä unohtunut tyystin.

Sdp on ollut leirijupakassa varsin hissuksiin. Puolueen kanta siihen, pitäisikö koko joukko palauttaa, on epäselvä.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman korosti niin ikään lasten oikeuksia ja etua. Ne eivät saa jäädä poliittisen kiihkoilun jalkoihin. Totta.

Herkkä aihe voi vaikuttaa kannatukseen

Poliittisten päätösten tekemistä on hidastanut ennen kaikkea pelko puolueiden kannatuksesta. Palautukset ovat äärimmäisen herkkä asia. Kannattajien pelätään valuvan gallup-kärkeä pitäviin perussuomalaisiin.

On hyvä muistaa, että hallitus on istunut pari päivää. Jos uuden sukupolven punamulta kaatuisi al-Holin 40 suomalaiseen, niin mitä sitten? Onhan termiä hallituskriisi heitelty ilmaan jo useaan kertaan.

Yhteisellä päätöksellä on tosiaan kiire.