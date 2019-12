Al-Holin pakolaisleiriltä pelastettujen orpolasten jahti synnytti Silakat-liikkeen sosiaaliseen mediaan – Jouluna perustettu liike vastustaa rasismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa

Jouluna Twitteriin perustettu poliittisesti sitoutumaton Silakat-liike on saanut viiden päivän aikana jo useita tuhansia seuraajia.

Silakat perustettiin rivikansalaisten vastalauseeksi rasismia, populismia ja vihaa lietsovaa politiikkaa vastaan. Näin kertoo sosiaalisessa mediassa Johannes Koski, joka perusti liikkeen tuttaviensa kanssa.

Perustajiensa mukaan Silakat syntyi vastalauseena al-Holin leiriltä Syyriasta pelastettujen suomalaisten orpolasten rasistiselle ajojahdille.

Lapsista kirjoitettiin halventavia kommentteja

Kun kaksi alle 7-vuotiasta lasta tuotiin Suomeen, kymmenet aikuiset jahtasivat heitä autoilla ja jalan. Lisäksi he lähettivät jahdistaan livestriimejä Youtube-kanavilleen. Koski kirjoittaa, miten sadat ihmiset katsoivat kanavia ja kirjoittivat halventavia kommentteja lapsista, ohjasivat striimaajia saamaan lapset kiinni ja selvittivät lapsia auttaneiden virkailijoiden nimiä.

Lapsista on myös jaettu video, josta he ovat tunnistettavissa. Muun muassa perussuomalaisten Helsingin piirijärjestö jakoi videota.

– Nämä tapahtumat todistavat surullisen selvästi sen, että rasismia ja vihaa lietsova populistinen politiikka on mennyt liian pitkälle. Emmehän me ole kansa, joka jahtaa autoilla alle 7-vuotiaita lapsia kesken joulupyhien, Koski kirjoittaa.

Silakat kunnioittaa tieteellistä tutkimusta

Silakat on saanut innoitusta neljän bolognalaisnuoren perustamasta Italian sardiiniliikkeestä. Oikeistopopulisti Matteo Salvinin La Lega -puoluetta vastustava sardiiniliike on kasvanut Italiassa muutamassa viikossa massaliikkeeksi.

Sardiiniliikkeen tapaan Silakat on huolissaan poliittisen kielenkäytön rumentumisesta. Silakat on myös vastuullisen journalismin ystävä ja vale-, viha- ja vastamedioita vastaan. Silakat kannattaa työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja vastustaa ajatusmallia, jossa tiedeyhteisön todistamat asiat ilmastonmuutoksesta kielletään. Silakoiden yksi teesi onkin kunnioittaa tieteellistä tutkimusta ja vastustaa väärän tiedon levittämistä.

Ensimmäiset mielenilmaukset järjestetään tammi–helmikuussa

Silakoille on perustettu työryhmä, joka suunnittelee rauhanomaisia mielenilmauksia eri kaupunkeihin. Mielenilmauksissa keräännytään sovittuna aikana seisomaan yhdessä hiljaa ennalta valitulle paikalle. Ensimmäiset tapahtumat on tarkoitus järjestää tammi–helmikuussa ja niistä tiedotetaan Silakoiden Twitter- ja Facebook-tileillä. Silakat on myös Instagramissa.