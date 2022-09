Suomen puolustustarviketeollisuuden on vaikea lisätä nopeasti tuotantoaan, koska globaali kysyntä on kasvanut. Lisäksi pulaa on komponenteista ja osaavasta henkilökunnasta. Kotimaisen tuotannon lisäämistä esitti keskiviikkona puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). – Koko alalla paahdetaan jo nyt täysillä. Kolmivuorotyön osuus on kasvanut kulutustarvikemateriaalia valmistavissa suomalaisyrityksissä Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko toteaa Uutissuomalaiselle. Kulutustarvikemateriaaleja...