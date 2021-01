Aleksei Navalnyia pidetään pahamaineisessa vankilassa Moskovassa – "Se on kova paikka aluksi, eikä paljon helpommaksi muutu"

Matrosskaja tishinan vankila tunnetaan tiukasta kontrollista ja siitä, että sinne on sijoitettu Neuvostoliiton ajoista lähtien merkittäviä vankeja.

Venäjän johtavaa oppositiopoliitikkoa Aleksei Navalnyia pidetään tiukassa valvonnassa Moskovan pahamaineisessa Matrosskaja tishinan vankilassa. Se on tunnettu siitä, että sinne on sijoitettu Neuvostoliiton ajoista lähtien merkittäviä vankeja, jotka halutaan eristää tehokkaasti ulkomaailmasta.

Navalnyia pidetään vankilan ylemmässä kerroksessa, jota epävirallisten tietojen mukaan valvoo Venäjän tiedustelupalvelu.

– Olen lukenut siitä [vankilasta] kirjoista ja nyt olen täällä, Navalnyi kertoi Instagram-sovelluksessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vankila tunnetaan myös nimellä Merimiesten hiljaisuus.

Mihail Hodorkovski istui Matrosskaja tishinassa neljä vuotta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin voimakas kriitikko Navalnyi pidätettiin sunnuntaina Šeremetjevon lentokentällä, kun hän palasi Saksasta Venäjälle. Navalnyi toipui Saksassa elokuussa tapahtuneesta myrkytyksestä.

Poliisilaitoksella pidetyssä pikaoikeudenkäynnissä Navalnyi määrättiin 30 vuorokauden esitutkintavankeuteen. Venäjän rikosseuraamusviraston mukaan Navalnyi on rikkonut ehdonalaisen tuomionsa määräyksiä. Kavalluksesta annettua tuomiota on pidetty poliittisena.

Aikoinaan Venäjän rikkain henkilö Mihail Hodorkovski istui Matrosskaja tishinassa neljä vuotta.

– Se on kova paikka aluksi, eikä paljon helpommaksi muutu, Hodorkovski kirjoitti Navalnyille Twitterissä.

Vangeilta evätty toisinaan terveydenhuolto

Navalnyin jakaa Merimiesten hiljaisuudessa erityisvangeille tarkoitetun sellin kahden muun vangin kanssa, mutta ensimmäiset kaksi viikkoa hän on omassa sellissä koronaviruskaranteenissa.

Vankien oloja Venäjällä tarkkailevan järjestön jäsenen Alexei Melnikovin mukaan Navalnyin sellissä on muun muassa jääkaappi, sähköinen liesi ja televisio. Melnikov vieraili Navalnyin luona maanantaina.

Järjestön toinen jäsen Marina Litvinovich kertoo, että vankila on tunnettu tiukasta kontrollista. Asianajajilla on joskus vaikeuksia päästä tapaamaan päämiehiään ja toisinaan terveydenhuolto on evätty vangeilta, jotka eivät suostu yhteistyöhön tutkijoiden kanssa.

– Tämän Kremlinin keskusvankilan mottona on eristäminen informaatiosta, Litvinovich sanoi.

Vankilan tiukasta valvonnasta on tuoreita kokemuksia myös Navalnyin äidillä Ludmila Navalnajalla. Hän kertoi Reutersille, että vankilan viranomaisten mukaan Navalnyille ei voi toistaiseksi toimittaa kirjeitä teknisten ongelmien takia.

Vankien oikeuksia ajavan Jailed Russian -järjestön johtajan Olga Romanovan mukaan Navalnyin pitäminen Matrosskaja tishinassa osoittaa, että häntä pidetään ”erittäin merkittävänä vankina”.