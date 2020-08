Aleksei Navalnyin myrkytysepäilyt eivät yllätä – venäläinen oppositiojohtaja on jo kertaalleen joutunut happohyökkäyksen kohteeksi ja sairaalaan epäillystä myrkytyksestä

Venäjää on ennenkin syytetty kansalaistensa myrkyttämisistä. Yllättävää Aleksei Navalnyin myrkytysepäilyssä on sen ajankohta, kirjoittaa Maarit Uber.

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi makaa sairaalassa koomassa, tehohoidossa. Hänen tilansa kerrotaan olevan vakava ja hänet on kytketty hengityskoneeseen. Epäillään, että Navalnyi on myrkytetty.

Navalnyin huonovointisuus alkoi lentokoneessa matkalla Tomskista Moskovaan. Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh kirjoitti Twitterissä torstaina, että myrkky oli luultavasti sekoitettu teehen. Jarmyshin mukaan Navalnyi ei nauttinut aamulla muuta kuin teetä lentokentällä.

Myrkkyä teehen

Teehen sekoitettu myrkky kuulostaa tutulta tarinalta Venäjästä puhuttaessa. Toimittaja Anna Politkovskaja nautti kupillisen teetä iltalennolla vuonna 2004 ja huomasi nopeasti, että hänet oli myrkytetty. Hän oli tuolloin matkalla Moskovasta Donin Rostovin kautta Beslaniin, jossa oli alkanut aamulla verinen koulukaappaus. Politkovskaja oli liikkeellä sekä toimittajana että neuvottelijana. Hänen toiveenaan oli toimia välittäjänä neuvotteluissa terroristien kanssa. Politkovskajan myrkytys antoi viitteitä siitä, että mitään neuvotteluja terroristien kanssa ei haluttu. Politkovskaja selvisi myrkytysyrityksestä, mutta hänet ammuttiin asuintalonsa rappukäytävään vuonna 2006.

Venäjän turvallisuuspalvelun entinen työntekijä Aleksandr Litvinenko puolestaan murhattiin Lontoossa marraskuussa 2006 teekuppiin ujutetulla poloniumilla. Litvinenko kuoli kolme viikkoa myöhemmin.

Myrkytyksiä myös muualla Euroopassa

Venäjää on syytetty Vladimir Putinin kaudella kansalaistensa myrkytysyrityksistä kotimaan lisäksi myös ulkomailla. Runsaasti mediahuomiota sai ex-vakooja Sergei Skripalin myrkytysyritys Britannian Salisburyssä vuonna 2018. Skripalin ja hänen tyttärensä Julian myrkytyksen kohteeksi joutuminen yllätti, sillä Skripal oli jo tuolloin virallisten tietojen mukaan eläkkeellä.

Vuonna 2004 ukrainalainen oppositiopoliitikko Viktor Jushtshenko myrkytettiin dioksiinilla hänen presidentinvaalikampanjansa aikana. Myrkytyksestä epäiltiin Venäjää. Jushtshenko kuitenkin selvisi ja hänestä tuli lopulta Ukrainan presidentti uudelleen järjestetyn vaalien toisen kierroksen jälkeen. Samassa tuoksinassa alkoi niin sanottu Ukrainan oranssi vallankumous.

Venäjän strategiana on kieltää osallisuutensa myrkytyksiin vaikka todisteita sitä vastaan kertyisi runsaasti.

Ei ensimmäinen kerta

Navalnyi on sairaalassa jo toista kertaa myrkytysepäilyjen vuoksi. Reilu vuosi sitten hänet kiidätettiin sairaalaan vakavan allergisen reaktion vuoksi. Navalnyi joutui jo keväällä 2017 happohyökkäyksen kohteeksi. Tapauksen selvittäminen ei kiinnostanut venäläisviranomaisia, mikä ei yllättänyt ketään. Yllättävintä Navalnyin tapauksessa on ollut se, että hän on saanut jatkaa toimintaansa näinkin kauan.

Navalnyi tunnetaan korruption vastaisesta taistelustaan ja Putinin suorasanaisena arvostelijana.

Viime kuukausina hän on kritisoinut etenkin Venäjän kyseenalaisin keinoin läpi viemiä perustuslakiuudistuksia. Uudistukset mahdollistavat Putinin jatkon presidenttinä aina vuoteen 2036 asti.

Navalnyiä vastaan on nostettu vuosien varrella lukuisia syytteitä mitä erilaisimmista, yleensä keksityiltä vaikuttaneista asioista.

Edes Navalnyin terveyttä uhanneet hyökkäykset eivät ole saaneet oppositiovaikuttajaa hiljaiseksi. Hän on jatkanut toimintaansa, järjestänyt muun muassa runsaasti mielenosoituksia sekä penkonut korruptiotapauksia ja raportoinut niistä suurelle yleisölle.

Navalnyi olisi voinut halutessaan valita helpomman tien, muuttaa ulkomaille ja jatkaa toimintaansa etänä turvallisemmassa ympäristössä.

Yllätysiskut toimivat parhaiten

Ajankohta yllättää, mikäli Venäjän johto yritti myrkyttää Navalnyin. On vaikea nimetä mitään yksittäistä viimeaikaista tapahtumaa, jota voisi pitää myrkytyksen syynä.

Navalnyi on ottanut viime päivinä vahvasti kantaa Valko-Venäjän tapahtumiin. Hän on ilmaissut tukensa mielenosoittajille ja arvostellut maan hallintoa. Valko-Venäjän protestien leviäminen Venäjälle ei vaikuta mahdolliselta. Navalnyin naapurimaan tapahtumia käsittelevillä kannanotoilla on siis tuskin merkittävää vaikutusta Venäjän tilanteeseen.

Yllätykset ja ennustettavuuden puute ovat oleellinen osa Kremlin hämäystaktiikkaa vihollisia rökitettäessä. Odottamatta tehdyt iskut toimivat usein parhaiten. Niillä saadaan aikaan hämmennystä ja sekasortoa. Kun tapahtumia on vaikea selittää järjellä, jää tilaa monenlaisille versioille ja salaliittoteorioille. Toiminta on saavuttanut tavoitteensa, kun ihmiset eivät enää tiedä, mihin uskoa.