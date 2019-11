Alexander Stubb jättää pankkiirin tehtävät ja haaveilee kirjan kirjoittamisesta – Yksi asia on tulevaisuuden varalle varma

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb on pian uuden edessä, kun nykyinen pesti tammikuun lopussa päättyy.

– Ainoa, mikä on varma, etten palaa Suomen politiikkaan. Sormet syyhyävät päästä kirjoittamaan kirjaa maailmanpolitiikan nykyisestä sekasortoisesta tilanteesta. Kunhan vain saan siihen aikaa, Stubb sanoi Lännen Medialle Genevessä.

Viime vuosina harvoin Suomessa julkisuudessa esiintynyt Stubb osallistui Geneven rauhanviikolla keskustelutilaisuuksiin Euroopan asemasta nykyisessä maailmantilanteessa ja teknologian avaamista uusista mahdollisuuksista rauhanneuvotteluissa.

Hänen työnsä Euroopan investointipankissa Suomen mandaatilla päättyi jo oikeastaan elokuussa, mutta Ruotsi pyysi Stubbia jatkamaan omalla jaksollaan tammikuun loppuun saakka. Johtopaikat Euroopan investointipankissa jaetaan EU-maiden edustajille määräajoiksi.

Paljon on kiinni onnesta

Stubb kuvaa kahden ja puolen vuoden työrupeamaansa pankissa ainutlaatuiseksi.

– Tällaiselle euronörtille on ollut hieno kokemus olla maailman suurimman julkisen lainoittajalaitoksen varapääjohtajana. Työn vastaanottaessani en edes ymmärtänyt investointipankin kaikkia mahdollisuuksia, Stubb kertoo.

Suomen pääministerinä vuosina 2014–2015 vaikuttaneella Stubbilla (kok.) on kokemusta myös valtiovarainministerin työstä Sipilän hallituksesta.

– Kun aiemmin olin poliitikkona tottunut vain leikkaamaan, nyt on pitänyt oppia jakamaan.

Kansainvälisiä jatko-opiskelijoita Stubb neuvoi Genevessä olemaan avoimia ja tarttumaan tilaisuuksiin.

– Akateemikkona en itse koskaan edes halunnut politiikkaan. 24 tunnissa minusta tuli sitten ulkoministeri 2008.

Ulkoministerin paikka aukesi, kun Ilkka Kanerva (kok.) joutui eroamaan tekstiviestiensä takia.

– Elämässä on paljon kiinni onnesta.

Kasvokkain Blairin kanssa

Maanantaina pankkiirin työ oli heittänyt Stubbin kasvokkain Britannian entisen pääministerin Tony Blairin kanssa Lontoossa.

Investointipankki on jo tehnyt Britannian kanssa loppulaskelmat sen EU:sta eroamisen takia. Pankki palauttaa kymmenen vuoden aikana Britannialle takaisin 3,5 miljardia euroa sen maksamia pääomaosuuksia.

Pankki on jo viime vuosina leikannut Britannian-lainoituksensa minimiin. Huippuvuonna 2015 pankki lainasi Britannialle noin 8 miljardia euroa, viime vuonna enää vain vajaa miljardi euroa.

Investointipankki myöntää lainoja myös EU:n ulkopuolisille maille, mutta vain noin 10 prosenttia koko lainoistaan ja erityisesti EU:n eteläisille ja itäisille naapureille sekä Afrikkaan.

Brexit on Stubbille läheinen teema myös henkilökohtaisesti. Hänen vaimonsa on kotoisin saarivaltiosta, ja Stubb väitteli tohtoriksi vuonna 1999 Lontoon School of Economicsista.

– Britannian ylimääräiset vaalit joulukuussa eivät brexitiä helpota. Sen sijaan toinen äänestys EU-jäsenyydestä toisi selvyyden. EU on neuvotellut hyvin Britannian erosopimuksen, joten sitä on turha syyttää jumiutuneesta tilanteesta, Stubb kommentoi.

Britannia on ollut hänen mukaansa EU:n kantava voima.

– On paljon suurempi asia erota EU:sta kuin liittyä siihen.

Puheenjohtajuus hoidettu hyvin

Euroopan viime vaaleista on tullut sekavia tuloksia ja niistä syntynyt monimutkaisia hallituskoalitioita. Espanjassa järjestetään sunnuntaina jo toiset vaalit tämän vuoden aikana. Myös Suomen kevään vaalitulosta Stubb luonnehtii muotisanalla haasteellinen.

EU-puheenjohtajuuden hoidosta ex-pääministeri antaa kotimaalleen kiitosta.

– Vuoden lopussa päättyvän kolmannen EU-puheenjohtajuutensa Suomi on hoitanut virkamiehineen säntillisen hyvin.

Geneven Eurooppa-keskustelussa Stubb sanoi, että nyt on EU:n tilaisuus ottaa haltuunsa maailmanjohtajuus. Maailmanpolitiikassa ammottaa johtotyhjiö, kun Yhdysvallat keskittyy kansalliseen politiikkaan.

– EU on jatkuvassa kriisissä ja kehittyy sen avulla. EU:ta itsessään on yhtä mahdoton johtaa kuin internetiä.

Stubb on investointipankissa vastuussa myös Venäjä-politiikasta.

– EU:n on keskusteltava Venäjän kanssa. Jos sitä yrittää eristää, tulee siitä vaarallinen. Oli suuri virhe, että EU taipui Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tahtoon, eikä aloittanut jäsenyysneuvotteluja Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Ne kääntyvät Venäjään, elleivät pääse Eurooppaan, Stubb neuvoo.

Kaksi suurta lainaa Suomeen

Luxemburgissa majaansa pitävä Euroopan investointipankki ilmoitti perjantaina kahdesta suuresta lainasta Suomeen. Pankki myönsi 40 miljoonan euron lainan Fazerin ksylitolitehtaan rakentamiseen Lahteen ja kehitystöihin Vantaalle sekä 150 miljoonaa euroa Vantaan lentokentän laajennustöihin.

Stubb kommentoi lainojen olevan hyvä esimerkki pankin noudattamasta kehityspolitiikasta.

Euroopan investointipankki lainoittaa EU:n kehityskohteita kuten infrastruktuuria, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä ympäristö- ja energiahankkeita vuosittain 60-80 miljardilla eurolla.

Suomessa laitos on rahoittanut projekteja kaikkiaan lähes 17 miljardin euron arvosta.