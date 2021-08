Hauholla sijaitseva Alvettulan koulu sai neljä uutta ekaluokkalaista – "Olemme kokeneet, että kodit arvostavat tällaista pientä yksikköä"

Hauholaisen Alvettulan koulu on aloittavien oppilasmäärien perusteella Hämeenlinnan pienimpiä kouluja.

Koulussa aloittaa tänä vuonna 4 ekaluokkalaista. Vuonna 2018 ekaluokkalaisia aloitti peräti 11.

Koulun rehtori Jukka Isotalon mukaan toiveena on, että vähintään joka toinen vuosi oppilaita tulisi hieman enemmän yhdysluokalle.

Alvettulan koululla 1. ja 2. luokka ovat yhdysluokkana, jolloin yhdessä luokkahuoneessa on yhteensä 13 oppilasta.

– Se oppilasmäärä mikä meillä on 1. ja 2. luokalla on oikein sopiva määrä yhdysluokkaan. Opettajalla on kädet täynnä on töitä.

”Täällä ei ketään kiusata”

Tuija Paasikiven poika Toivo aloitti koulutaipaleensa Alvettulan koulussa keskiviikkona.

Paasikiven mielestä pienellä koululla on omat etunsa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

– On tärkeää, että tällaisia pieniä kouluja on olemassa. Täällä ei ketään kiusata, ja kaikenikäiset lapset leikkivät keskenään pihalla.

Koulu saa tukea myös alueen ulkopuolelta

Isotalon mukaan Alvettulan koulu on kulmakunnalle tärkeä peruspalvelu, tarjoten yksilöllistä opetusta.

– Olemme kokeneet, että kodit arvostavat tällaista pientä yksikköä. Kouluyhteisöt jäsenet ja perheet tuntevat koulun sisällä toisensa.

Alvettulan koulu on ollut lakkautusuhan alla sen jälkeen, kun Hämeenlinnan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan viranhaltijat esittivät viime vuoden alkusyksyllä Alvettulan koulun lakkauttamista tämän vuoden elokuussa.

Alvettulan koulun entinen vanhempainyhdistys muutti nimensä Alvettulan koulun tuki ry:ksi, jotta tukijäseniä voi olla myös koulun ulkopuolelta.

– Tiukkojen paikkojen tullessa tukea on tullut muualtakin.