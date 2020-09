Amorella hinataan mahdollisimman nopeasti Turun korjaustelakalle Naantaliin – syytä karille ajoon ei vielä tiedetä

Turkulainen sukellusalan yritys DG Diving Group on tutkinut Viking Linen karille ajaneen Amorella-aluksen vauriot. Yhtiön analysoi vahingot yhdessä viranomaisten kanssa. Se tiedetään, että "blackout" eli sähköntuotannon pysähtyminen ei ollut syynä karilleajoon.

Viking Linen Amorella-alus sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla sunnuntaina noin kello 12.50 ollessaan matkalla Turusta Maarianhaminaan. Alus ajettiin tarkoituksella matalaan veteen, ja noin 200 matkustajaa ja osa henkilökuntaa evakuoitiin alukselta. Henkilövahinkoja ei sattunut, ja tilanne on vakaa.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, että turkulainen sukellusalan yritys DG Diving Group on tutkinut laivan saamat vauriot, ja nyt yhtiön tekninen johto ja viranomaiset analysoivat niitä. Boijer-Svahnström kertoo, että laivassa on kaksoispohja, mutta vettä on tullut jonkin verran laivan sisälle.

– Laiva makaa mutapohjassa tuhdisti, mutta kiviä ei onneksi ole.

Amorella ajoi samassa Hjulgrundin kapeikossa karille myös joulukuussa 2013. Tapahtuma johtui tuolloin sähkökatkosta, ja onnettomuustutkinnan mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe. Nyt tiedetään jo sen verran, että ”blackout” eli sähköntuotannon pysähtyminen ei ollut syynä karilleajoon.

Amorella siirretään korjattavaksi Turun korjaustelakalle Naantaliin mahdollisimman nopeasti. Siirto voi kuitenkin viedä useita päiviä. Telakalla on tilaa aloittaa korjaustyöt heti, kun laiva on hinattu Naantaliin. Boijer-Svahnströmin mukaan kyse on ennen kaikkea terästöistä. Yhtiön vakuutukset vastaavat kustannuksista.

Haasteellinen tilanne jo koronan vuoksi

Tilanne on kuitenkin Boijer-Svahnströmin mukaan harmillinen tässä koronatilanteessa, jolloin varustamolle riittää haasteita muutenkin. Matkustajamäärät ovat laskeneet rajusti, ja laivoja on jouduttu vähentämään liikenteestä ja henkilökuntaa lomautettu.

Viking Linen Helsingin linjan laivat ovat tehneet erikoisristeilyjä tai olleet pois liikenteestä matkustajamäärien putoamisen takia. Nyt yhtiö siirsi Helsingin linjan Gabriella-aluksen Turun linjalle korvaamaan Amorellan telakoinnin ajaksi.

– Liikennehäiriöitä Turun linjalle ei tule, vaikka Amorella on pois liikenteestä.

Gabriella-alus aloitti jo maanantaiaamuna Turun ja Tukholman välisellä reitillä.

Amorellan matkustajien evakuointi saatiin valmiiksi jo sunnuntaina iltapäivällä. Osa matkusti Tallink-Siljan yölaivalla Turkuun, osa Viking Linen Grace -aluksella Tukholmaan ja osa yöpyi Maarianhaminassa hotellissa ja palaa tänään Viking Grace -aluksella Turkuun. Matkustajien tunnelma on ollut koko ajan rauhallinen.

Laivassa on edelleen rekkoja ja henkilöautoja. Boijer-Svahnströmin mukaan nyt pohditaan, miten ne saadaan purettua. Vaihtoehtoina on purkaa autot ja rekat Långnäsin satamassa tai sitten Naantalissa.

Karille ajanut Amorella-alus on 169 metriä pitkä ja vajaat 28 metriä leveä. Sen syväys on 6,35 metriä. Amorella on rakennettu entisessä Jugoslaviassa vuonna 1988.