Analyysi: Britannia kääntää selkänsä ystävilleen ja ne kääntävät omansa – Uhittelun mahdollistavat suuruuden päivät ovat takana ja se Johnsoninkin pitäisi tajuta

Britannian ja EU:n kauppaneuvottelut ovat ajautuneet loppusuoralla todella kireisiin tunnelmiin.

Ensin brittipääministeri Boris Johnson ilmoitti, että sopimuksen on synnyttävä lokakuun puoleenväliin mennessä, tai Britannia lähtee unionista ilman kauppasopimusta. Näin unionin ja Britannian välinen kauppa tapahtuisi jatkossa Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen mukaan.

Samoihin aikoihin paljastui, että brittihallitus suunnittelee Britannian ja EU:n jo aiemmin solmiman erosopimuksen ehtoja rikkovaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntö olisi varasuunnitelma sen varalle, että kauppasopimusta ei saada aikaan. Hallitus myönsi lain rikkovan kansainvälistä oikeutta.

EU on jo ilmoittanut, että se ei hyväksy minkäänlaista erosopimuksen rikkomista tai sen yksipuolista muuttamista ja se on uhannut mahdollisilla oikeustoimilla.

Viisi ex-pääministeriä vastarintaan

Paitsi Euroopassa, myrsky nousi myös Britanniassa. Viisi entistä pääministeriä jyrähti Johnsonin hallituksen aikeista. Viesti oli se, ettei Britanniaan voi enää luottaa sopimuskumppanina, jos se ilmoittaa tietoisesti rikkovansa sopimuksia vain vuosi niiden solmimisen jälkeen.

Yli 20 Johnsonin johtaman konservatiivipuolueen kansanedustajaa nousi kapinaan. Myönnytys, jolla Johnson sai osan takaisin puolelleen, oli, että vaaditaan parlamentin päätös, jotta säädetty laki voidaan ottaa käyttöön. Kaksi konservatiivia äänesti vastaan, 30 äänesti tyhjää. Yksi ministeri ja Skotlannin julkisasiamies erosivat.

EU:lle hallituksen myönnytys ei riitä. Se haluaa laista kaikki brexit-sopimuksen vastaiset osat pois.

Myös Yhdysvalllat poikkiteloin

EU-jäsenmaana Britannia ei neuvotellut itse kauppasopimuksiaan, vaan se toimi unionin neuvottelemien sopimusten alaisuudella. Yksi EU-eron kannattajien argumenteista oli, että unionin ulkopuolella Britannia voi neuvotella itse kauppasopimuksensa.

Britannian ja Yhdysvaltojen välistä kauppasopimusta pidettiin kaikkein tärkeimpänä useistakin syistä. Yhdysvallat on Britannian tärkein kauppakumppani, maan talous on suuri, ja Britannialla ja Yhdysvalloilla on pitkä yhteinen historia.

Viime viikolla Atlantin takaa on kaadettu rajusti kylmää vettä sammuttamaan Johnsonin uhoa. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja joukko demokraattiedustajia on ilmoittanut, että kauppasopimus Britannian kanssa ei tule kuuloonkaan, jos maa ei noudata rauhansopimuksen ja brexit-sopimuksen ehtoja.

Myös presidenttiehdokas Joe Biden on ilmoittanut, ettei kauppasopimusta synny hänen mahdollisella presidenttikaudellaan, jos Britannia ei noudata sopimuksiaan. Viesti on vahva.

Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen ja brexit-sopimuksen noudattaminen on demokraateille tärkeää kahdestakin syystä.

Ensimmäinen on se, että istuva presidentti Donald Trump on ollut varsin arvaamaton sopimuskumppani ja irtautunut hanakasti kansainvälisistä sopimuksista ja yhteisöistä. Biden haluaa todistella, että hänen Yhdysvaltoihinsa voi luottaa.

Toinen syy on historiallinen. Ex-presidentti, demokraatti Bill Clintonin roolia sopimuksen synnyssä pidetään merkittävänä. Tämän ex-avustaja on sanonut, että Clinton itse pitää sitä merkittävimpänä ulkopoliittisena saavutuksenaan. Tästä perinnöstä demokraatit haluavat pitää kiinni.

Perääntyykö Johnson lopulta?

Johnson voi huokaista helpotuksesta, jos Trump valitaan uudelle kaudelle. Kongressi voi estää kauppasopimuksen synnyn, mutta ainakin Johnsonilla olisi yksi suuri liittolainen.

Muuten ystävät voivat olla vähissä. Britannia asetti kesällä Johnsonin johdolla Venäjälle pakotteita ja Venäjä vastapakotteita. Kiina puolestaan raivostui siitä, kun Britannia esti Huawein pääsyn maan 5G-verkkoon.

Näyttää siltä, että Johnson voi säilyttää ystävät vain tyytymällä itse tekemäänsä sopimukseen ja perääntymällä. Sitä Johnsonilta ei ole nähty kertaakaan hänen pääministerikautensa aikana.

Britannia uhkaa viimeaikaisilla toimillaan kääntää yhä enemmän selkäänsä muulle maailmalle. Sata vuotta sitten tällä taktiikalla ehkä olisi saanut myönnytyksiä, mutta uhittelun mahdollistavat suuruuden päivät ovat auttamatta ohi.

Se Johnsoninkin pitäisi tajuta.