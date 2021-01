Analyysi: Korona tappaa tuhat saksalaista päivässä, mutta maassa tuotetut rokotteet auttavat muualla – näistä syistä Saksa osti rokotteita taskuunsa EU:n yhteishankinnan ohi

Saksalla on Biontech-Pfizer-rokotteen tuottajamaana hyviä syitä ostaa rokotteita ohi EU:n yhteishankinnan. On kuitenkin myös Saksan etu, että rokotustahti kiihtyy muuallakin EU:ssa, kirjoittaa toimittaja Visa Noronen Berliinistä.

Berliinissä Spree-joen viereiseen messuhalliin rakennettuun uuteen koronarokotuskeskukseen virtaa kävijöitä tasaisesti. Berliinin viiden muun uuden rokotuskeskuksen ovia pidetään vielä kiinni. Vielä ei ole tarpeeksi rokotteita.

Saksaa kuohuttaa koronarokotusten hidas edistyminen. Tähän viikonloppuun mennessä 0,6 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen rokotteensa. Saksa on silti selvästi edellä Suomea, jossa tähän mennessä on rokotettu 0,3 prosenttia väestöstä.

Saksa on Suomea kunnianhimoisempi rokottamaan väestön nopeasti: joululomien ei annettu viivästyttää rokotuksia. Saksan on pakko olla tehokas, sillä tartuntatilanne on Suomea pahempi.

Toisekseen kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, ihmisiä pelastetaan saksalaisella rokotteella. Biontech-Pfizerin rokote on Saksassa kehitetty. Saksa antoi syyskuussa 375 miljoonaa Biontechille, jotta se rakentaa rokotteen kehitys- ja valmistustiloja Saksaan.

Saksalaisten on hankala sulattaa sitä, että jotkut muut maat ovat saaneet väestömäärään verrattuna paljon enemmän Saksassa kehitettyä rokotetta kuin maa itse – ja samaan aikaan korona tappaa jo yli tuhat saksalaista joka päivä. Esimerkiksi Israel on rokottanut jo noin 20 prosenttia väestöstään tähän asti kokonaan Saksassa kehitetyllä rokotteella.

Oman väestön rokottaminen ei riitä

Rokotteen tuottajamaana Saksa itse on ollut ostamassa ohi EU:n lisäannoksia Biontechiltä. Lisäksi EU:n kautta ostettiin perjantaina unioniin 300 miljoonaa ylimääräistä Biontechin rokoteannosta, josta viidennes tulee väestömäärän mukaisesti Saksalle. Näillä rokotehankinnoilla pystyttäisiin EU:n jakamien ensimmäisten erien lisäksi rokottamaan koko Saksan väestö.

Rokotteiden tuottajamaalla on myös kovat paineet saada rokotevalmistajat valmistamaan tuotteitaan kiivaammin. Ensi kuussa Biontech alkaa tuottaa lisää rokotetta Marburgissa lähellä Frankfurtia. Uuden tuotantolinjan syntymistä on vauhdittanut Berliinin tuki.

Saksa olisi tarpeeksi iso ja vauras ostaakseen rokotteensa kokonaan yksin hyvillä sopimuksilla. Saksalle on silti tärkeää, että se ja muut maat hankkivat rokotteensa EU:n kautta.

Oman väestön rokottaminen ei riitä, sillä Saksan pahimmat tautialueet ovat koko ajan olleet lähellä rajoja. Tartuntoja on hyökynyt esimerkiksi Itävallasta ja Tshekistä, joissa tautitilanne on ollut pahempi. Saksan pitää saada jo omankin turvallisuutensa takia varmistetuksi, että rokotukset onnistuvat muualla.

EU:n ketteryys voidaan kyseenalaistaa

EU:n ketteryyttä ostajana voidaan arvostella. Pitää kuitenkin muistaa, ettei EU:ta ole laitettu tekemään kiireellisiä suurrokotehankintoja aiemmin. Tämä ensimmäinen kerta menee pakosta osittain opetteluun.

Biontech-Pfizerin rokotetta ei myöskään aikaisemmin hankittu enempää, koska rokotteita haluttiin ostaa monelta toimittajalta. Kyse ei ole vain siitä, että etukäteen ei tiedetty, kenen rokote on saatavilla ensin. Tarkoitus on ostoilla tukea useampia rokotekehittäjiä, jotta EU:n omat rokotevalmistajat vahvistuvat.

Nykytilanne osoittaa tavoitteen oikeaksi. Amerikkalaisen Modernan rokotetta ei juuri Eurooppaan riitä, koska USA ostaa itse alkuun lähes koko tuotannon. Venäjän, Kiinan ja Intian rokotteiden tehosta ei saada tarpeeksi tietoa. EU:lla pitää olla tarpeeksi monipuolista omaa rokotetuotantoa tällaisen tilanteen varalta myös tulevaisuudessa.

EU:n ostojen takia esimerkiksi Biontechin kaltaiselta, pieneltä saksalaiselta Curevacilta tulee yhteistyössä Bayerin kanssa todennäköisesti oma rokote saataville noin kolmen kuukauden päästä. Seuraavassa epidemiassa Curevac voi olla se tärkein ensimmäinen rokotetoimittaja.

Nykyisillä isoilla koronarokotetuilla torjutaan myös muita tauteja. Sekä Biontech että Curevac käyttävät rokotteissaan uutta, aiemmin käyttämätöntä mRNA-teknologiaa. Torstaina Biontech ilmoitti kehittävänsä nyt myös MS-tautia vastaan rokotetta, joka perustuu koronarokotteessa eteenpäin vietyyn tekniikkaan. Myös syöpäkuolemien estäminen on vauhdittumassa mRNA-kehitystyön ansiosta.