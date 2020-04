Analyysi: Yhdysvaltain presidentti etsi koronaviruskriisille syntipukit koska hän ei pysty myöntämään omia virheitään

Presidentti Donald Trumpilta odotettiin torstaina paikallista aikaa uusia ohjeita siitä, miten maan talouden avautuminen tapahtuisi koronaviruksen jäljiltä.

Trump väittää pandemian ”ohittaneen huipun” Yhdysvaltain osalta. Torstaina aamupäivällä maassa oli 640 000 todennettua koronavirustartuntaa ja yli 31 000 covid-19:ään kuolleita.

Trumpilta kysyttiin, miksi Yhdysvaltain osuus maailman koronaviruskuolemista on niin suuri, koko maailmassa kuolleita oli torstaina 136 908.

– Uskooko kukaan todella joidenkin näiden maiden lukuja, Trump kysyi BBC:n mukaan mainiten nimeltä Kiinan.

Hänen mukaansa Yhdysvallat tutkii vahvistamattomia raportteja, joiden mukaan koronavirus olisi ilmestynyt maailmaan Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta laboratoriosta eläintorin sijaan.

Trump on siis jatkanut Kiinan syyttelyä koronaviruspandemian käynnistämisestä siinä kun hän vielä alkuvuodesta useaan otteeseen kiitti Kiinaa sen ripeistä otteista asiassa.

Amerikkalaismedia, muun muassa New York Times, on osoittanut Trumpin hallinnon reagoineen koronavirusuhkaan myöhässä ja kaoottisella tavalla. Nyt Trump etsii syntipukkia kriisille eikä pysty myöntämään omia virheitään.

”WHO levitti Kiinan disinformaatiota”

Toinen syntipukki Trumpin ajattelussa on Maailman terveysjärjestö WHO, jonka rahoituksen presidentti katkaisi syyttäen järjestön jakaneen eteenpäin kiinalaisten koronaviruksesta antamaa ”disinformaatiota”, mikä luultavasti pahensi epidemiaa.

Maailman johtavat terveysviranomaiset myöntävät, että WHO ei ole reagoinut koronavirukseen parhaalla mahdollisella tavalla, mutta paljon on parantunut sitten vuoden 2014 ebola-epidemian jälkeen. WHO on heidän mukaansa toiminut kriisissä huomattavasti paremmin kuin Yhdysvallat.

Guardian-lehti kertoo, että WHO nosti hälytyksen Wuhanin epidemiasta jo 5. tammikuuta, ja 7. tammikuuta lähtien se kertoi muun muassa Yhdysvaltain terveydenhuoltoviranomaisille epidemiasta säännöllisten puhelinkonferenssien muodossa.

Tammikuun 14. päivä WHO kuitenkin tviittasi kiinalaisten havainnon, jonka mukaan ”selvää näyttöä ei ole”, että koronavirus siirtyy ihmiseltä ihmiselle. Tähän viestiin Trumpin hallinto on iskenyt silmänsä.

WHO vahvisti viruksen voivan siirtyä ihmisestä toiseen 23. tammikuuta.

Kuitenkin vielä 24. tammikuuta Trump kehui Kiinan toimintaa koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Helmikuun alussa WHO jakoi covid-19-testiä maailman maille, mutta Yhdysvallat ei kiirehtinyt testin hyväksymisessä. 24. helmikuuta, liki kuukausi sen jälkeen kun WHO oli julistanut hätätilan, Trump ilmoitti, että ”koronavirus on vahvasti kontrollissa Yhdysvalloissa”.

Kuvernöörit toimivat omin päin

Nyt joukko kuvernöörejä Yhdysvaltain itä- ja länsirannikolla on New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon johdolla kehittelemässä omaa suunnitelmaansa siitä, milloin ja miten alueiden taloutta aletaan avata.

Reutersin mukaan ”Trump-varmaksi” luonnehditussa suunnitelmassa olennaista on, että kansalaisten turvallisuus on ensisijainen asia. Presidentin pelätään kiirehtivät talouden avaamista koronaviruspandemian keskellä liian aikaisin.

Maaliskuun lopulla Trump sanoi toivovansa, että maan talous voitaisiin avata pääsiäiseen mennessä. Tartuntojen ja kuolleiden määrän jatkuva kasvu on kuitenkin pakottanut hänet siirtämään aiettaan huhtikuun loppuun.

Cuomo on varoittanut, että hän on valmis pitämään talouden suljettuna jopa useita kuukausia, ellei hän vakuutu siitä, että kansalaiset ovat turvassa.