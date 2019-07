Angela Merkel tärisi julkisuudessa kolmannen kerran – tällä kertaa kohtaus tuli tapaamisessa Antti Rinteen kanssa

Saksan liittokansleri Angela Merkel on nähty tärisemässä julkisuudessa kolmannen kerran kuukauden sisään, kertoo Reuters.

Tämänkertainen tärinäkohtaus tapahtui, kun Merkel tapasi Suomen pääministeri Antti Rinnettä (sd.), joka oli vierailemassa Berliinissä.

Tapaamisen ohjelmassa olivat ajankohtaiset EU-asiat, kuten unionin monivuotiset rahoituskehykset, oikeusvaltiokysymykset, EU:n laajentuminen, ilmastoasiat sekä EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet, etukäteen on tiedotettu.

Merkel tärisi seistessään ulkona Rinteen kanssa. Hän on aiemmin saanut tärinäkohtauksen kahdesti kesäkuun loppupuolella, ensin tavatessaan Ukrainan uutta presidentin Volodymyr Zelenskyin ja myöhemmin esiintymisessä Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin rinnalla.

Saksan hallinto on edelliskohtausten jälkeen vakuuttanut Merkelin olevan kunnossa. Aiemman tärinän on arveltu johtuneen muun muassa nestehukasta.

Tapahtuneet ovat herättäneet huolta Merkelin terveydentilasta. Asiasta on kuitenkin keskustelu Saksassa verrattain vähän, kertoo The New York Times, jonka mukaan asia johtuu saksalaisten kunnioituksesta yksityisyyttään kohtaan.