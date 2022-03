Anitta Oertelin kolumni: Missä viipyy rokote sotaa vastaan?

Berliinin päärautatieasemalla kuhisee. Se on täynnä Ukrainan sotaa pakoon lähteneitä naisia ja lapsia. Heitä tulee päivittäin Berliiniin noin kymmenentuhatta. Kaupunki on ylikuormittunut. Koronapandemian aikana rautatieasemalla oli epätavallisen hiljaista. Nyt siellä vallitsee kaaos. Joidenkin ukrainalaisten ja vapaaehtoisten auttajien mielestä Berliini on järjestänyt avun antamisen huonosti. Ei olla osattu tarpeeksi hyvin koordinoida. Silti kaikki tekevät parhaansa. Satoja...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja