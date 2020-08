Anna Liina Laitinen kiertää työkseen maailmaa ja kiipeilee hienoissa maisemissa: "Minulla on suorastaan primitiivinen vimma päästä ylös"

Kiipeilystä ei ole helppoa tehdä itselleen ammattia, mutta Anna Liina Laitinen on ylittänyt senkin esteen. Hänellä on sponsoreita, joiden brändiä somen kiipeilykuvat kiillottavat. Kiipeilystä on tullut 2000-luvulla trendilaji ja nyt myös olympiakilpalaji.