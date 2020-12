Anna Nevala lensi viimeisten joukossa Suomeen – Finnairin lennot Britanniaan palaavat takaisin ilman matkustajia

Iso-Britannia on jäämässä lentomottiin useiden Euroopan maiden kerrottua lentojen keskeyttämisestä. Myös Suomi on päättänyt lopettaa matkustajaliikenteen Suomen ja Britannian välillä kahdeksi viikoksi. Finnair kertoo lentävänsä Helsingistä Britanniaan lähipäivinä vielä joitain lentoja, mutta koneet palaavat takaisin tyhjinä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoi hieman ennen puolta yötä sunnuntaina, että kaikki Suomen ja Britannian välinen matkustajalentoliikenne keskeytetään kahdeksi viikoksi maanantaista alkaen. Traficom oli ennen päätöstään saanut lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Helsingistä Lontooseen lähti lento vielä maanantaina iltapäivällä. Finnair kertoo Twitterissä lentävänsä Britanniaan vielä joitain lentoja lähipäivinä, mutta koneet palaavat takaisin ilman matkustajia rahti- tai siirtolentoina.

Viimeisten joukossa Britanniasta Suomeen saapui maanantaina Anna Nevala, joka jatkoi matkaansa Helsingistä kotiinsa Ylitorniolle lomanviettoon. Edessä on pari viikkoa vapaata, jonka jälkeen Nevala aikoo palata muotialan töihin Lontooseen, jos lennot jälleen pyörivät.

Lentokielloilla yritetään estää Britanniasta löytyneen uuden, entistä tarttuvamman koronaviruskannan leviäminen. THL osallistui sunnuntai-iltana kansainvälisiin kokouksiin, joissa käytiin läpi koronaviruksen uuden mutaation tilannekuvaa.

Päätös ei koske ylilentoja, teknisiä välilaskuja, siirtolentoja omalla miehistöllä, valtionilmailua, sairaankuljetuslentoja eikä rahtilentoja.

Useat Euroopan maat ilmoittivat jo sunnuntaina kieltävänsä matkustajalennot Britanniaan ja Britanniasta. Näin tekivät esimerkiksi Ranska, Belgia, Italia, Hollanti, Saksa, Irlanti, Itävalta, Ruotsi ja Bulgaria.

Britanniassa tiukat rajoitteet

THL katsoi Traficomille toimittamassaan lausunnossa, että Britanniasta Suomeen tulevan matkustajalentoliikenteen keskeyttäminen välittömästi kahdeksi viikoksi on välttämätöntä ja epidemiauhkaan nähden oikeasuhtaista.

Traficomin mukaan lähiviikkojen aikana saadaan todennäköisesti lisätietoa uuden virusmuunnoksen ominaisuuksista, levinneisyydestä ja mahdollisesti vaadittavista jatkotoimenpiteistä.

– Matkustajalentoliikenteen jatkaminen tulee arvioida näiden uusien tietojen mukaisesti, Traficom kertoi tiedotteessaan.

Lentoliikennettä on mahdollista asetuksella estää tai rajoittaa ennakoimattomista ja väistämättömistä olosuhteista johtuen yllättävien ja lyhytaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Lontooseen ja Kaakkois-Englantiin sunnuntaina voimaan astunut korkeimman tason koronasulku voi kestää ”joitakin kuukausia”, kertoi Britannian terveysministeri sunnuntaina Reutersin mukaan. Alueilla leviää erittäin nopeasti tarttuva koronaviruskanta.

Britannian pääministeri Boris Johnson kertoi viikonloppuna, että alueen noin 16 miljoonan ihmisen tulee pysyä kotonaan. Kotoa saa lähteä vain pakottavasta syystä esimerkiksi töihin.

Juttua on päivitetty klo 15.00 tiedoilla viimeisistä Lontoon-lennoista. Juttua on päivitetty klo 17.45. tiedoilla siitä, että Finnairilla on vielä joitain lentoja Britanniaan ja että koneet palaavat takaisin tyhjinä.