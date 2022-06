Annika Saarikko: Yleisen ansiotuloveron kevennys olisi järeistä keinoista järkevin hintojen noustessa

Keskustan puoluejohto arvioi, että odotettua paremmat tulokset alue- ja kuntavaaleissa johtivat puolueen lauantaisen henkilövaalin tuloksiin. Samat henkilöt jatkoivat keskustan johdossa ja vastailivat median kysymyksiin Lappeenrannassa toisen puoluekokouspäivän jälkeen.

Aluevaalien merkityksen nosti esille puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Hän analysoi, että juuri aluevaalitulos osoitti, että puolue pystyy menestymään kannatusmittauksia paremmin.

Puheenjohtaja Annika Saarikolta kysyttiin myös sitä, miten keskusta aikoo helpottaa ihmisten arkea nousevien hintojen paineessa. Valtiovarainministerinäkin toimiva Saarikko nosti esille, että ruuan arvonlisäveron laskeminen, yleisen ansiotuloveron alentaminen tai polttoaineveron alentaminen ovat merkittävän hintavia valtion kassalle.

– Ne ovat kaikki järeitä ehdotuksia, enkä pidä perusteltuna enkä mahdollisena, että kaikkia niitä toteutetaan.

Saarikko sanoi, että keskusta ei tällä hetkellä sulje mitään vaihtoehtoja pois. Ansiotuloveron kevennys olisi kuitenkin Saarikon mukaan työllisyyden ja kasvun näkökulmasta järkevin toimi.

Vasemmistoliitosta ehdotettiin lauantaina lapsilisien sitomista indeksiin. Vasemmistoliitto on koolla omassa puoluekokouksessaan Porissa.

– En tuota ehdotusta tyrmää. Mutta samalla katson kyllä Porin suuntaan. Aika paljon näyttää kyllä rahaa palaneen ehdotuksissa.

Puoluejohto ei suostunut määrittelemään medialle matalinta kannatusastetta, jolla puolue voisi olla mukana seuraavassa hallituksessa.

Tuloksia odotettiin iltaan saakka

Keskustan henkilövaali Lappeenrannan puoluekokouksessa venyi lauantaina iltaan saakka, koska kaikki äänioikeutetut eivät onnistuneet käyttämään kokouksen äänestyssovellusta suunnitellulla tavalla. Tulos puheenjohtajaäänestyksestä ei sen sijaan tarjonnut suuria yllätyksiä.

Istuva puheenjohtaja Saarikko voitti hänet haastaneen keskustakonkari Paavo Väyrysen selvin luvuin. Saarikko jatkoi puheenjohtajana äänin 1 341–151.

Saarikko jatkaa puolueen johdossa ainakin kahden vuoden ajan.

Puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin jo aiemmin puheenjohtajistossa olleet Riikka Pakarinen, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja kansanedustaja Markus Lohi.

Pakarinen sai 1 113 ääntä, Honkonen 1 036 ääntä, Lohi 889 ääntä ja Savola 834 ääntä.

Istuva puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei saanut vastaehdokkaita.

Perusturvaa, ei joutenololle

Lauantaina aamulla Saarikko piti puoluekokousväelle poliittisen katsauksen. Linjapuhe taiteili heikoimmille kuuluvan perusturvan, kansalaisia kuristavan hintojen nousun ja esimerkiksi velkaantumiseen liittyvän vastuun välillä.

Saarikko sanoi, että nyt velalle on tullut hinta ja velkaantuminen on taitettava heti, kun se vain on mahdollista. Hänen mukaansa hädän tullen roti on palaamassa puheisiin ja työn ja yrittämisen merkitys korostuu taas.

– Tälläkään kertaa kaikki ei ollut toisin, kuten vasemmisto halusi uskoa, ja vähän uskotella, hän sanoi.

Saarikko sanoi keskustan eroavan oikeistosta puolestaan siinä, että kaikki työ on arvokasta.

– Ei ole parempaa työtä ja huonompaa työtä, eikä ole vain palkkatyötä. Isänmaata rakentaa myös se, että hoitaa omia lapsiaan. Arvokasta on myös se, että omainen hoitaa rakasta läheistään.

– Vasemmistoa emme ole ja oikeistoa meistä ei tule, olkaamme siis keskustalaisia, hän linjasi.