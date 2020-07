Arabiemiraattien luotain kiitää kohti Marsia – avaruuden valloitukseen uusi maa yli 120 000 kilometrin tuntinopeudella

Avaruusluotain al Amal eli Toivo on arabimaailman ensimmäinen missio punaiselle planeetalle. Varakkaan aavikkovaltion tiedeministeri Sarah al Amiri on ylpeä naistutkijoiden suuresta roolista avaruusohjelmassa.

Arabiemiraattien ensimmäinen avaruusluotain Marsiin eteni maanantaina onnistuneesti kohti päämääräänsä. Dubain ja Abu Dhabin suurkaupungeista tunnettu Persianlahden aavikkovaltio pyrkii kehittämään vauhdilla tiedettä ja teknologiaa sekä vähentämään riippuvuuttaan öljystä.

Viisi vuotta päätavoitteena on ollut missio Marsiin. Hankkeella on Dubain itsevaltaisen hallitsijan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääministerin Mohammed bin Rashid al Maktoumin voimakas tuki. Sheikki on tunnettu suurhankkeistaan, joiden toteuttamiseksi riittää rahaa ja sen turvin kansainvälistä osaamista.

Arabiemiraattien edistyneiden tieteiden ministeri Sarah al Amiri johtaa Mars-ohjelmaa. Hän kertoi tänään BBC-radion Newsday-ohjelmalle, että avaruusohjelman tiedehenkilöstöstä on 80 prosenttia naisia. Kaikista työntekijöistä naisten osuus on yli kolmannes.

Historialliseksi laukaisun tekee sekin, että kyseessä on ensimmäinen arabimaiden Mars-luotain. Operaation nimi al-Amal tarkoittaa arabiaksi toivoa.

Tietoa Marsin kaasukehästä

Suunnilleen henkilöauton kokoinen luotain – englanninkieliseltä nimeltään The Hope Probe – laukaistiin Japanista Tanegashiman avaruuskeskuksesta aamuvarhaisella eli kello 00.58 Suomen aikaa maanantaina. Matka punaiselle planeetalle kestää seitsemän kuukautta. Perillä aluksen on määrä kiertää Marsia yhden Marsin vuodenkierron ajan ja lähettää tutkijoille tietoja planeetan kaasukehästä.

Alkujaan laukaisu piti toteuttaa 14. heinäkuuta, mutta pitkittynyt sadekausi pakotti lykkäämään lähtöä kahdesti.

Reilun tunnin kuluttua laukaisusta koealus otti käyttöön aurinkopaneelit järjestelmiensä lataamiseksi ja radioyhteys maan pinnalle käynnistyi.

Parhaillaan aktiivisia Marsiin suuntautuvia tutkimusmissioita on kahdeksan. Jotkut asettuvat planeetan kiertoradalle ja toiset laskeutuvat sen pinnalle. Sekä Kiina että Yhdysvallat aikovat tehdä laukaisun Marsiin tänä vuonna.

Ministeri Sarah al Amirin mukaan emiraattien Mars-missio on maksanut 175 miljardia euroa. Tavoitteena on ensi kertaa tutkia kattavasti Marsin kaasunkehän päivä- ja vuodenaikavaihteluita.

Emiraateilla jo oma astronauttikin

Arabiemiraatit ilmoitti suunnitelmistaan 2014 ja perusti kansallisen avaruusohjelman 2017 kehittääkseen paikallista asiantuntemusta. Maan 9,4 miljoonasta asukkaasta suurin osa on ulkomaisia työntekijöitä, eikä sillä ole avaruuden vanhojen suurmaiden kaltaista tieteellistä ja teollista taustaa hankkeille.

Kunnianhimoisena suunnitelmana on Marsin asuttaminen vuoteen 2117 mennessä. Viime syksynä Hazza al Mansourista tuli ensimmäinen emiraattilainen avaruudessa, kun hän lensi Kansainväliselle avaruusasemalle.

Emiraattien avaruusohjelman kehittäjät ovat toimineet yhteistyössä amerikkalaisten koulutuslaitosten kanssa.