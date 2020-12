Argentiinan senaatti päättää abortin laillistamisesta

Argentiinassa on määrä tiistaina äänestää abortin laillistamisesta parlamentin ylähuoneessa, senaatissa. Lakiesitys abortin laillistamisesta hyväksyttiin jo kuluvan kuun alussa edustajainhuoneessa katolisen kirkon kiivaasta vastustuksesta huolimatta.

Jos lakiesitys hyväksytään, abortti sallitaan 14 raskausviikolle asti. Nykyisin abortti on sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa, koska osa edustajista päättänee kannastaan vasta aivan viime hetkellä.

– Olen katolinen, mutta abortti on laillistettava kaikille. Joka vuosi liki 38 000 naista joutuu sairaalaan laittomien aborttien vuoksi. Vuoden 1983 jälkeen yli 3 000 naista on kuollut laittoman abortin seurauksena, perusteli lakiesityksen isä, presidentti Alberto Fernandez.

Kirkko toivoo apua taivaasta

Lakiesityksen hyväksyminen saattaa lopulta olla kiinni kahdesta aborttia vastustavasta senaattorista, jotka eivät pysty osallistumaan istuntoon. Toinen on syytteessä seksuaalirikoksista ja toinen, ex-presidentti Carlos Menem, 90, on sairaalassa sydän- ja munuaisvaivojen vuoksi.

Jos äänestys päättyy tasan, tuloksen ratkaisee senaatin johtajan Cristina Kirchnerin ääni. Hän siirtyi pari vuotta sitten abortin vastustajien leiristä kannattamaan abortin laillistamista.

Arkkipiispa Oscar Ojea puolestaan turvautui viikonloppuna taivaalliseen apuun aborttikysymyksessä. Hän rukoili Neitsyt Mariaa Lujanin basilikassa Buenos Airesissa, jotta tämä kääntäisi aborttia kannattavien senaattorien päät.

Latinalaisessa Amerikassa abortti on sallittu vain Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Meksikon pääkaupungissa Mexicossa. Sen sijaan esimerkiksi Salvadorissa, Hondurasissa ja Nicaraguassa se on täysin kielletty, ja jopa keskenmenosta voi joutua vankilaan.

Senaatin istunnon on määrä alkaa kello 21 Suomen aikaa, mutta kiivaan keskustelun odotetaan venyttävän istuntoa niin, että päätös on luvassa vasta huomisen puolella.