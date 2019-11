Arkussa maatessa voi oivaltaa, että elämä on arvokasta – Etelä-Koreassa itsemurhia yritetään ehkäistä eläville suunnatuilla hautajaisilla

Ruumisarkun suljetun kannen alla on pimeää ja hiljaista. Muutama yksinäinen minuutti voi tuntua pitkältä, mikäli arkussa lepää elävä ihminen, jolla on aikaa pohtia asiaa.

Eteläkorealainen hautaustoimisto tarjoaa eläville ihmisille mahdollisuuden ottaa osaa omiin hautajaisiinsa.

Hyowon Healing Center avasi ovensa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa vuonna 2012. Sen jälkeen eläville suunnattuihin hautajaisiin on osallistunut uutistoimisto Reutersin mukaan yli 25 000 ihmistä, teini-ikäisistä eläkeläisiin.

Joukkohautajaisten alkuun ryhmä katselee opetusvideon esimerkiksi syöpää sairastaneista ihmisistä, jotka ovat ”voittaneet vastoinkäymiset”. Osallistujat pukeutuvat vaaleaan, vainajille tarkoitettuun kaapuun. Kun testamentti on viimeistelty ja hautajaispotretti otettu, jokainen kiipeää arkkuun.

Suljetun kannen alla maataan noin kymmenen minuutin ajan.

The New York Timesin mukaan toimintaa rahoittaa hautaustoimisto. Ainakin vielä vuonna 2016 osallistuminen oli ilmaista.

Valmistautua voi jo nuorena

Kuvitteellisen kuoleman toivotaan opettavan ihmisille arvostusta omaa elämää kohtaan.

– On tärkeää oppia ja valmistautua kuolemaan jopa nuorena, sanoo Reutersille professori Yu Eun-sil , joka on kirjoittanut aiheesta kirjan.

Samaa mieltä on sielunhoidon johtava asiantuntija ja sairaalapappina aikaisemmin toiminut Virpi Sipola. Hänen mukaansa ymmärrys elämän rajallisuudesta tekee tietoiseksi siitä, että jokainen päivä on arvokas.

– Elämä on rajallista. Se on tärkeää muistaa silloin, kun elämässä kaikki on hyvin, ja se voi olla lohduttava ajatus silloin, kun on hyvin ahdistunut. Mikään ei kestä ikuisesti, Sipola sanoo.

Sipola uskoo, että kuolema nostaa esiin elämän arvoa: ihminen ymmärtää, että kaikki mitä hänellä on, on tässä hetkessä.

– Vaikka suunnittelemme tulevaisuutta, niin oikeasti meillä on vain tämä hetki.

Kuolemasta apua stressiin

Kokemuksen avulla tarjotaan lievennystä stressiin ja yritetään ehkäistä itsemurhia.

Koreassa itsemurhia tehdään eniten kehittyneistä maista, selviää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tilastosta. Vuonna 2017 yhteensä 12 463 ihmistä teki itsemurhan Etelä-Koreassa, kertoo Korean terveysministeriön ja Itsemurhien ehkäisykeskuksen raportti.

Hautajaisiin osallistuvien joukossa on vierailijoita, jotka ovat harkinneet itsemurhaa, ja parantumattomasti sairaita, jotka haluavat apua valmistautuessaan elämän päättymiseen.

Moni eteläkorealainen kokee kovia menestymispaineita opinnoissa ja työelämässä, mikä voi olla vahingollista mielenterveydelle. Korean neuropsykiatrisen yhdistyksen tutkimuksesta selvisi, että neljännes tutkimukseen osallistuneista kärsii korkeasta stressitasosta. BBC:n mukaan suurin syy stressille olivat ongelmat töissä.

Työnantajat ovat niin ikään hyödyntäneet palvelua ja lähettäneet hautajaisiin työyhteisönsä.

Palvelun Soulissa aloittanut Jeong Yong-mun kertoi The Guardianille, että kun silminnähden tärisevät työntekijät nousevat arkuistaan, hän sanoo heille: ”Olet nähnyt, miltä kuolema tuntuu, olet elossa, ja sinun pitää taistella”.

The Guardianin mukaan moni osallistujista puhkesi kyyneliin ajatellessaan kipua, jonka heidän kuolemansa tuottaisi heidän läheisilleen.

Arkkuun voi hypätä myös Suomessa

Suomessa kuolemasta puhuminen on lisääntynyt viime vuosina, kertoo asiantuntija Virpi Sipola.

Vastaavat hoidot eivät ainakaan vielä ole rantautuneet Suomeen, mutta poismenoon voi ottaa tuntumaa ensi viikolla Helsingissä Ars Moriendi -festivaalilla, jossa teemana on kuolema. Hautaustoimistosta lainattuun arkkuun saa mennä mennä makaamaan ja halutessaan sulkea kannen hetkeksi. Halukkaat puetaan valkeaan arkkuvaatteeseen.

Kansainvälinen Kuoleman kahvila eli Death cafe on niin ikään rantautunut Suomeen. Kahvin lomassa voi keskustella kuolemasta.

– Selvästi yhteiskunnassa on nyt sellainen tilanne, että kuolema kiinnostaa ihmisiä ja siitä voidaan puhua, Sipola sanoo.

– Meillä on ollut pitkä vaihe, jossa kuoleminen tapahtuu piilossa katseilta, kuolemasta ei keskustella ja suru on kätkettyä. Tänä päivänä hautajaisiin osallistuu yhä pienempi joukko ihmisiä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa on Sipolan mukaan tapahtunut radikaali muutos, ja kuolemapuhe on lisääntynyt. Ehkä kuvitteellisiin hautajaisiin Suomi ei kuitenkaan vielä ole valmis.

– Ajattelen, että vielä tässä kohtaa sitä ehkä pidettäisiin loukkaavana. Kuollutta ja kuolevaa kohdellaan meillä arvokkaasti ja kuolemaan suhtaudutaan yhä arvostaen.