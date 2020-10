Armenia ja Azerbaidzhan syyttelivät toisiaan siviileihin kohdistuneista iskuista – konfliktissa on kuollut jo satoja

Konflikti Azerbaidzhanin ja Armenian välillä kiihtyi jälleen viikonloppuna. Osapuolet syyttelivät lauantaina toisiaan tuoreista iskuista, jotka rikkoivat vasta viikko sitten Venäjän johdolla solmittua tulitaukoa.

Tulitauko ei tuonut toivottua rauhoittumista alueelle, jossa taistelut ovat jatkuneet lähes kolmen viikon ajan.

Perjantaina iskuja kohdistui siviilien asuinalueille. Azerbaidzhan kertoi 13 siviilin kuolleen ja yli 50 loukkaantuneen Armenian Ganjan kaupunkiin tekemässä iskussa. Ganja on Azerbaidzhanin toisiksi suurin kaupunki. Iskussa tuhoutui tiettävästi ainakin yli 20 asuinrakennusta.

Armenia kiisti väitteen. Lauantaina noin sata pelastustyöntekijää etsi loukkuun jääneitä ihmisiä raunioista Ganjassa.

Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev syytti Armenian syyllistyneen sotarikokseen tulittaessaan Ganjan kaupunkia. Presidentti sanoi, että mikäli kansainvälinen yhteisö ei rankaise Armeniaa, Azerbaidzhan tekee sen.

Armenia puolestaan syytti Azerbaidzhania siviilien asuttamille alueille kohdistuneiden iskujen jatkamisesta. Armenian ulkoministeriön mukaan kolme siviiliä haavoittui Vuoristo-Karabahin alueella Azerbaidzhanin tulituksessa.

Jo satoja uhreja

Ganjan kaupungin asukas kertoi lauantaina Reutersin toimittajalle, että paikalliset ovat eläneet pelossa jo monta päivää.

– Kärsimme paljon. Ennemmin kuolisimme. Toivon, että kuolisimme, mutta lapsemme selviytyisivät, 58-vuotias Emina Alijeva kertoi Reutersin mukaan.

Noin kolme viikkoa jatkuneissa taisteluissa on kuollut jo satoja ihmisiä. Azerbaidzhanin mukaan 60 siviiliä on kuollut ja 270 haavoittunut sen jälkeen, kun konfliktit syttyivät alueella syyskyyn 27. päivä. Maa ei ole paljastanut sotilasuhriensa määrää. Vuoristo-Karabah on kertonut, että sen joukoista 633 ihmistä ja 34 siviiliä on saanut surmansa konfliktin aikana.

Vuoristo-Karabah kuuluu virallisesti Azerbaidzhanille, mutta sen asukkaat ja hallinto ovat etnisiä armenialaisia. Alue irtautui yksipuolisesti Azerbaidzhanista sodan päätteeksi 1990-luvulla. Tuoreet taistelut alueella ovat pahimpia sodan päättymisen jälkeen.