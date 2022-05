Arvio koronaan kuolleiden määrästä kasvoi kolmanneksella – WHO: Pandemia surmasi 13–17 miljoonaa ihmistä vuosina 2020 ja 2021

Koronapandemia surmasi 13–17 miljoonaa ihmistä vuosina 2020 ja 2021, Maailman terveysjärjestö WHO kertoi torstaina. Aiempi arvio koronaan liittyvien kuolemien lukumäärästä on ollut noin kolmasosa uudesta arviosta. Kuolemat liittyvät joko suoraan tai epäsuorasti koronan aiheuttamaan tautiin. Pandemian aiheuttama kuolleisuus on laskettu toteutuneiden kuolemantapausten ja niiden kuolemantapausten määrän välisenä erotuksena, joita olisi voitu odottaa, jos pandemiaa ei...

