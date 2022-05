Asiantuntijat Suomessa seuraavat valppaasti apinarokon leviämistä

Suomen tartuntatautiasiantuntijat seuraavat tarkasti apinarokon leviämistä Euroopassa ja maailmalla, kertoo tartuntatautien neuvottelukunnan puheenjohtaja, lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä. – Se tieto, mikä meillä on apinarokosta, on vielä vajavaista. Tässä ollaan hyvin valppaina. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotti keskiviikkona, että sen alueella on todettu todennäköinen Suomen ensimmäinen apinarokkotartunta. Apinarokon sukulaistauti isorokko on Suomessa yleisvaarallisten tautien...

