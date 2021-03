Astra Zeneca ilmoitti viivästyksestä EU:lle toimitettavissa rokotteissa

Astra Zeneca on jälleen ilmoittanut viivästyksestä Euroopan unionille toimitettavissa koronarokotteissa. Yhtiö vetoaa tuotanto-ongelmiin ja vientirajoituksiin. – Astra Zeneca joutuu pettymyksekseen ilmoittamaan vajeesta suunnitelluissa covid-19-rokotustoimituksissa Euroopan unionille huolimatta väsymättömästä työstä toimitusten lisäämiseksi, yhtiön tiedotteessa sanotaan. Yhtiö on aiemmin varoittanut, että sillä voi olla vaikeuksia toimittaa rokotteista odotetusti EU:hun, koska rokotteiden tuotanto on ollut odotettua hitaampaa. Yhtiö…