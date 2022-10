Attendo irtisanoo palveluasumisen sopimuksia Riihimäellä – Kaupunki: asukkaat eivät joudu muuttamaan

Hoivapalveluyritys Attendo on irtisanonut ehdollisesti sopimukset vanhusten pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja lyhytaikaisesta kuntouttavasta palveluasumisesta Riihimäellä. Irtisanomisen taustalla on lakisääteinen hoitajamitoituksen nouseminen ja siitä johtuva kustannusten nousu. Irtisanomisen ehdollisuus tarkoittaa, että Attendolla on vielä mahdollisuus perua irtisanominen. Irtisanominen koskee Riihimäellä kolmea yksikköä. Irtisanotut sopimukset ovat voimassa ensi maaliskuun loppuun asti. Riihimäen kaupungin mukaan asiakkaiden tarvitsemat palvelut...