Aurinkoinen keli on saanut koronaviruksen kotiin pakottamat suomalaiset ulkoilemaan ruuhkaksi asti – Metsähallitus muistuttaa tartuntariskistä taukopaikoilla

Suositut luontokohteet ovat täyttyneet kävijöistä, kun suomalaisia on kehotettu pysymään kotona ja pois julkisilta paikoilta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Myös ulkoillessa täytyy muistaa metrin turvaväli ja hyvä käsihygienia, Metsähallitus ohjeistaa.

Moni ulkoilija on suunnannut viikonloppuna luontokohteille, koska koko maa on saanut nauttia aurinkoisesta säästä. Kun koronaviruksen leviämistä ehkäisevät rajoitukset ovat estäneet julkisilla paikoilla kokoontumisen, retkeilyalueilla on ollut jopa ruuhkaa.

Metsähallituksen mukaan terveysviranomaisten määräykset ovat kuitenkin unohtuneet usealla alueella etenkin eteläisemmässä Suomessa. Tulipaikoilla on istuttu vieri vieressä ja huusseissa ei ole muistettu huolehtia hygieniasta.

– Kenttähenkilökunnan havaintojen perusteella tähän kauteen verrattuna luontokohteiden kävijämäärät ovat nyt huomattavasti isommat kuin normaalisti. Alueilla, joissa ei yleensä ole juuri kävijöitä, on ollut tien varteen pitkiä jonoja autoja lauantaina, kertoo aluejohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta

– Ihmiset hakeutuvat luontoon, joka on tietenkin myönteinen asia. Luontoon ja reiteille mahtuu, mutta taukopaikat ovat haaste.

Metsähallitus muistuttaa, että myös luonnossa on syytä muistaa samat ohjeet kuin kaupungeissa ja vaikkapa kauppakeskuksissa. Tulipaikoilla ja laavuissa pitää muistaa metrin turvaväli ja huolehtia käsihygieniasta.

Muista käsihygienia ja valitse oikeat eväät

– Luonnossahan pystyy liikkumaan, mutta taukopaikalla kannattaa noudattaa samoja sääntöjä kuin muualla. Terveysviranomaisten ohjeet pätevät myös luonnossa. On jokaisen eduksi, ettei pakkauduta taukopaikoille, joissa on todella paljon ihmisiä, Jansson toteaa.

Lisäksi luontokohteiden huusseissa on hyvä siivota jälkensä ennen seuraavaa omia desinfiointiaineita käyttämällä.

– Ongelma on se, ettei taukopaikoilla ole käsienpesupaikkoja. Käsihygieniaa täytyy jokaisen arvioida, Jansson sanoo.

Hän neuvoo, että kannattaa valita eväitä, joita ei tarvitse paistaa tulipaikoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi kahvi, kaakao tai keitto termospullossa, voileivät repussa ja kotona paistetut makkarat lämpöpussissa.

Jos nuotiopaikalle täytyy päästä, on hyvä odottaa omaa vuoroaan. Kun suosituilla luontokohteilla on ruuhkaa, retkiä voi tehdä myös lähiluontoon.