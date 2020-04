Australiaan satoja koronavirustapauksia tuoneesta risteilyaluksesta aloitettiin rikostutkinta

Australiassa on käynnistetty rikostutkinta risteilyalus Ruby Princessistä, joka toi satoja koronavirustartuntoja Sydneyyn maaliskuussa.

Sydneyyn purkautui laivalta lähes 2 700 matkustajaa, joista yli 600:lla on sittemmin todettu koronavirustartunta, kertoo Sydney Morning Herald. Heistä 11 on kuollut.

Moni on suivaantunut siitä, että aluksen annettiin rantautua Sydneyn sydämeen 19. maaliskuuta. Siinä vaiheessa Australian viranomaiset olivat jo antaneet risteilyaluksille porttikiellon, mutta Ruby Princessille annettiin kuitenkin lupa päästää Australian kansalaiset maahan.

Uuden Etelä-Walesin poliisipäällikkö Mick Fuller sanoi sunnuntaina, että laivayhtiötä aiotaan tutkia tietojen pimittämisestä viranomaisilta.

Ruby Princessillä on reilut 1 000 miehistön jäsentä, joista noin 200:lla on ollut hengitystiesairauteen viittaavia oireita. Kuusi heistä on otettu sairaalahoitoon vakavien oireiden takia.