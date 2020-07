Australialaisyhtiö perui aikeensa tilata kaksi matkustajalauttaa Rauman telakalta – syyksi kerrottiin koronapandemia

Australialaisyhtiö TT-Line on vetäytynyt aiesopimuksesta, jonka se teki alkuvuodesta Rauman telakkayhtiö Rauma Marine Constructionsin (RMC) kanssa kahden matkustaja-autolautan tilaamisesta.

– TT-Line Company on ilmoittanut meille, että he vetäytyvät kaupasta ja lykkäävät laivahankintaa maailmanlaajuisen koronapandemian ja sen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Tilanne on meille luonnollisesti valitettava, mutta voimme onneksemme todeta, että kaupan peruuntuminen ei aiheuta RMC:lle välittömiä muutostarpeita, kertoo Rauman telakkayhtiön toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa tiedotteessa.

Rakentamisen oli määrä alkaa ensi vuonna

TT-Linen vetäytymisen taustalla oli Tasmanian osavaltion omistajaohjausministerien päätös Australiassa. Alusten rakentamisen oli määrä käynnistyä alkuvuodesta 2021. Suunnitelluista Spirit of Tasmania -laivoista ensimmäisen oli määrä valmistua syksyllä 2022 ja toisen syksyllä 2023. Hankkeen työllisyysvaikutus olisi RMC:n mukaan ollut arviolta noin 3 500 henkilötyövuotta.

Matkustaja-autolautat olisivat liikennöineet Australian Melbournen ja Tasmanian Devonportin välillä.

Telakalla on muitakin tilauksia

Tällä hetkellä Rauman telakalla rakennetaan Wasalinelle matkustaja-autolauttaa Vaasa–Uumaja-välille. Huhtikuussa telakalla aloitettiin myös Tallinkin shuttle-aluksen rakentaminen.