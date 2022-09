Australian pääministeri Anthony Albanesen mukaan kansanäänestys maan hallitusmuodon vaihtamiseksi on mahdollista järjestää, mikäli hänet valitaan uudelle kaudelle. Asiasta uutisoineen The Guardianin mukaan Albanese kuitenkin toteaa, että asiasta keskusteleminen on toistaiseksi epäsopivaa, sillä maassa muistellaan vielä edesmennyttä hallitsijaa, Britannian kuningatar Elisabetia.

Australia on osa Kansainyhteisöä, johon kuuluu useita entisiä Iso-Britannian alusmaita ja territorioita, joiden muodollinen hallitsija Iso-Britannian monarkki edelleen on.

Maassa on kuitenkin puolueita, jotka vaativat monarkian hylkäämistä ja maan hallitusmuodon muuttamista tasavallaksi. Esimerkiksi maan vihreä puolue ehti jo vaatimaan monarkiasta eroamista Elisabetin kuoleman jälkimainingeissa.

Maassa järjestettiin vuonna 1999 kansanäänestys, jossa kansalaisilta kysyttiin, pitäisikö perustuslakia muuttaa niin, että maan hallitusmuoto muutettaisiin tasavallaksi ja monarkin sijalle valittaisiin presidentti. 55 prosenttia äänestäneistä oli kuitenkin tätä vastaan.