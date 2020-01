Australiassa kuuma, kuiva ja tuulinen päivä lietsoo maastopaloja – Victoriassa on annettu useita evakuoitumiskäskyjä

Australiassa korkeiden lämpötilojen ja kovien tuulien pelätään jälleen kiihdyttävän maastopaloja perjantain aikana.

Vakavin tilanne oli perjantaina Victorian osavaltiossa. Victoriassa useille alueille osavaltion vuoristoisessa pohjoisosassa on annettu evakuoitumiskäsky. Alueella lämpötila on kohonnut noin 40 asteeseen.

Myös monille muille Victorian itä- ja pohjoisosan alueille on annettu hätävaroituksia. Combienbarin kylässä osavaltion itäosassa asukkaita pyrittiin evakuoimaan palojen uhkaamalta alueelta helikopterin avulla, mutta asukkaat kieltäytyivät kyydistä ja päättivät jäädä koteihinsa.

Myös Uudessa Etelä-Walesissa päivä on monin paikoin hyvin kuuma ja tuulinen, mikä voi pahentaa palotilannetta. Osavaltiossa on käynnissä toistasataa paloa, ja perjantaina huolta herättävät etenkin palot Snowy Mountainsilla osavaltion eteläosassa lähellä Victorian rajaa.

Joillekin alueille on tiedossa päivän aikana keskimäärin lähes 20 metriä sekunnissa puhaltavia tuulia. Viranomaiset ovatkin varoittaneet mahdollisesta hengenvaarasta alueella. Kovat tuulet sekä Victoriassa että Uudessa Etelä-Walesissa voivat levittää paloja, vaikka ne toisaalta tuovat usein mukanaan kylmempää ilmaa.

Uuden Etelä-Walesin palolaitos kertoi perjantaiaamuna, että tuoreimpien laskelmien mukaan tämän maastopalokauden aikana osavaltiossa on tuhoutunut yhteensä 1 995 kotia.

Pääministeri Scott Morrison sanoi perjantaina lehdistötilaisuudessa, että Australian puolustusvoimat on valmiina auttamaan osavaltioiden viranomaisia siellä, missä tarvitaan.

Etelä-Australiassa turistien suosimalla Kangaroo Islandilla riehuu yhä vakavia maastopaloja, mutta perjantaina viileän sään ja sateiden toivotaan helpottavan tilannetta saarella. Lämpötilan ei perjantaina pitäisi nousta paljoa 20 asteen yläpuolelle.

Saaren suurin kaupunki Kingscote oli perjantaiaamuna eristyksissä ulkomaailmasta, sillä kaikki kaupunkiin johtavat tiet oli suljettu. Osa asukkaista vietti perjantain vastaisen yön paikallisella urheilukentällä ollakseen turvassa paloilta. Kingscoten lentokenttä on suljettu ja sen henkilökunta evakuoitu. Myös lauttaliikennettä Kangaroo Islandin ja mantereen välillä on rajoitettu. Lautat kuljettavat vain paikallisia asukkaita sekä pelastushenkilökuntaa.

Hyvä uutinen oli se, että saarella toimiva villieläinsairaala oli selvinnyt torstaina riehuneista paloista ilman vahinkoja.

Kangaroo Islandin paloista levinnyt savu on tehnyt Etelä-Australian suurimman kaupungin Adelaiden ilmanlaadusta yhden maailman huonoimmista.

Viime viikonloppuna kaksi ihmistä kuoli Kangaroo Islandilla, kun tuli jyräsi heidän autonsa ylitse. Kaikkiaan Australian maastopalot ovat vaatineet 26 kuolonuhria, joista suurin osa Uudessa Etelä-Walesissa.

Maastopaloja vastaan taisteleville viranomaisille on virrannut lahjoituksia yrityksiltä, yksityishenkilöiltä ja julkkiksilta.

Australian krikettimaajoukkueen entinen kapteeni Shane Warne kertoi perjantaina huutokaupanneensa maajoukkuelippiksensä 1 007 500 Australian dollarilla. Lippalakin ostajaksi ilmoittautui Australian suurimpiin pankkeihin kuuluva Commonwealth Bank.

Maajoukkueessa vuosina 1992–2007 pelannut Warne lahjoitti rahat Punaisen ristin maastopalo-osastolle. Australian maajoukkueessa pelaajilla on tapana käyttää samaa vihreää lippalakkia koko maajoukkueuransa ajan.

Kuusinkertainen formula ykkösten maailmanmestari Lewis Hamilton puolestaan kertoi lahjoittavansa 500 000 dollaria ”eläimien, eläimiä auttavia vapaaehtoisten ja palolaitosten” auttamiseen.

– Sydämeni särkyy, kun näen millaista tuhoa Australian maastopalot aiheuttavat ihmisille ja eläimille ympäri maata, Hamilton sanoi Twitterissä.

– Minua surettaa syvästi tietää, että yli miljardi australialaista eläintä kuoli kivuliaasti ilman pakomahdollisuutta. Ei ole mikään salaisuus, että rakastan eläimiä, enkä voi muuta kuin surra näitä puolustuskyvyttömiä eläimiä. Jotkut lajit ovat nyt lähempänä sukupuuttoa.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9. tammikuuta 2020