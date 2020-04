Australiassa pääministeri hoputti kouluja avaamaan ovensa, jotta vanhemmat pääsevät töihin

Australiassa pääministeri Scott Morrison kehotti kouluja avaamaan ovensa pääsiäisloman jälkeen, jotta oppilaat eivät jäisi enää paitsi opetuksesta ja vanhemmat pääsisivät töihin, kertoi Reuters. Maan terveysviranomaisten mukaan koulussa käyminen on turvallista lapsille.

Hallitus haluaa käyttöönsä kännykkäsovelluksen, jolla voidaan jäljittää koronavirukseen sairastuneen ihmisen kanssa kontaktissa olleet.

Koronavirustartuntaluvut ovat olleet Australiassa muuta maailmaa alhaisemmat. Tartuntoja oli keskiviikkona todettu noin 6 500, ja covid-19-tautiin on kuollut 63 ihmistä.

Myös Australiassa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysyttelemään kodeissaan. Maan sisäistä matkustamista on voimakkaasti rajoitettu, ja maahantulijat joutuvat kahden viikon karanteeniin.

Muiden rajoitusten on määrä pysyä yhä voimassa, mutta Morrison kehotti opettajia palaamaan töihin, jotta maan talous ei kärsisi.

– Vanhempien pitää mennä töihin talouden ja perheidensä vuoksi. Koulujen pitää tukea tätä, Morrison sanoi 6PR-radiokanavan haastattelussa.

Koulutus osavaltioiden hallinnassa

Australiassa koulutuksesta vastaa paikallinen hallinto. Kouluja käydään etäopetuksena, joskin Victorian osavaltiota lukuun ottamatta maassa on tällä vikolla pääsiäisloma.

Maan terveysviranomaiset antavat tällä viikolla ohjeet koronaviruksen ehkäisemiseksi kouluissa, jotta osavaltiopääministerit uskaltaisivat avata koulut.

Viranomaisten näkemys on, että koulut ovat matalien tartuntalukujen vuoksi turvallisia. Australiassa 5–18-vuotiailla on havaittu 136 tartuntaa ja kouluissa virushavaintoja on tehty vähän.

Sovellus varoittamiseen

Pääministeri Morrison haluaa vauhdittaa valmiiksi laajaa testaamista ja yrittää saada kansalaisten käyttöön mobiilisovelluksen, jolla voitaisiin jäljittää ja varoittaa koronavirukseen sairastuneen ihmisen kontakteja.

Sen käyttäminen olisi vapaaehtoista. Morrisonin mukaan sovellus olisi toimiva, jos 40 prosenttia ihmisistä lataisi sen itselleen.

Keskiviikkona Australiassa tuomittiin ensimmäinen ihminen vankilaan karanteenin rikkomisesta. Länsiaustralialainen mies oli määrätty karanteeniin hotelliin, josta hän oli poistunut useaan otteeseen tapaamaan tyttöystäväänsä.