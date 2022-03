Autonvalmistaja Renault keskeyttää tuotantoaan Venäjällä Ukrainan boikottivaateiden jälkimainingeissa

Autojätti Renault kertoo keskeyttävänsä heti toiminnan Venäjän pääkaupungissa Moskovassa sijaitsevalla tehtaallaan.

Ranskalaisyhtiö ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba oli ehtinyt vaatia autovalmistajan kansainvälistä boikotointia, koska se ei ollut tätä ennen suostunut luopumaan toiminnoistaan Venäjällä.

– Renault kieltäytyy vetäytymään Venäjältä, Kuleba kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.

– Kehotan asiakkaita ja yrityksiä ympäri maapallon boikotoimaan Renaultia.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022